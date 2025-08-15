İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve gözaltına alınanların kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel