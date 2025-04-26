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İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonunda 48 Gözaltı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonunda 48 Gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu zanlılar, çeşitli suçlamalarla sorgulanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı yakalandı.

Operasyonun devamında aranan 1 şüpheli daha gözaltına alınırken firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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