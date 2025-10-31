İBB'ye Yönelik Soruşturma: 4 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı geçen cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Vergi Uygulaması" soruşturması kapsamında da 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Açıklamada İBB'ye ait "İSTANBUL SENİN" ve "İBB HANEM" uygulamaları ile ilgili bazı iddialara yer verilmişti. Gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

1 yeni gözaltı

Başsavcılık daha sonra yeni bir açıklama yaparak aynı soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada ise bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirilen 5 kişiden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.