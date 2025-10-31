Haberler

İBB'ye Yönelik Soruşturma: 4 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'Veri Uygulaması' soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Soruşturmanın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğerleri hakkında 'casusluk' suçlamasıyla devam ettiği bildirildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı geçen cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Vergi Uygulaması" soruşturması kapsamında da 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Açıklamada İBB'ye ait "İSTANBUL SENİN" ve "İBB HANEM" uygulamaları ile ilgili bazı iddialara yer verilmişti. Gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

1 yeni gözaltı

Başsavcılık daha sonra yeni bir açıklama yaparak aynı soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada ise bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirilen 5 kişiden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.