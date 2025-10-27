İBB'ye Yönelik Soruşturma: 15 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklama, 9'u ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı cuma günü İBB'ye yönelik "Vergi Uygulaması" soruşturması kapsamında da 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.Açıklamada İBB'ye ait "İSTANBUL SENİN" ve "İBB HANEM" uygulamaları ile ilgili bazı iddialara yer verilmiş, İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında aranan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirkatlerine naylon fatura kestiği ileri sürülen iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan 15 kişinın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri sona erdi. Savcılık, ifadeleri tamamlanan isimlerden 6'sı hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol istendi. İşlemler Sulh Ceza Hakimliği'nde devam ediyor.