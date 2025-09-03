İBB'ye Yönelik Protestolarda 35 Kişi Hakkında İlk Duruşma

SARAÇHANE'de İBB'ye yönelik soruşturmayı protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde polise mukavemet eden 13'ü tutuklu 22'si tutuksuz 35 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu bulunan 13 kişinin tahliyesine karar verdi.

Saraçhane'de İBB'ye yönelik soruşturmayı protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 'Gösteri ve yürüyüş Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan 35 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 21 şüpheli en yakın karakola imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise emniyetten serbest kaldı. 35 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 13 tutuklu sanık, 22 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

13 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. 13 tutuklu sanığın tahliyesine, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Tutuklu sanıklardan 7'si, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başka bir dosya kapsamında tutuklu kalmaya devam edecek.

DURUŞMA 19 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 19 Eylül Cuma gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 35 şüphelinin 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.