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İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında Otel Müdürü Gözaltına Alındı

İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında Otel Müdürü Gözaltına Alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, kardeş oteldeki güvenlik kameralarının kapatılması nedeniyle otel müdürü Sinan U. gözaltına alındı. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan U. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sinan U. yakalandı.

Soruşturma kapsamında aynı suçtan gözaltına alınan otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. ile Sinan U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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