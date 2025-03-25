İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
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İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Şirkete El Konuldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu. Soruşturma, suç örgütü yöneticiliği, rüşvet ve dolandırıcılık gibi ciddi suçları kapsıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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