İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 22 Gözaltı

İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 22 Gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Medya AŞ ve Kültür AŞ kapsamında düzenlenen usulsüz ihaleler nedeniyle 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlıların 'suç örgütü' gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu bir durumu gündeme getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla 22 İBB personeli ile şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşıldı.

Soruşturmada, şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen 22'si İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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