İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 4,7 Milyon Kullanıcının Verileri Sızdırıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığını ve 3,7 milyon kullanıcının verilerinin Darkweb'de satışa çıkarıldığını tespit etti. 5 şüpheli gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin 'Darkweb'te satışa çıkarıldığı ve 'İBB Hanem' uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin "Darkweb" üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. Aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ve yurtdışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı Sezgin Paydaş ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
