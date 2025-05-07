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İBB'ye Yolsuzluk İddiaları: 1,5 Milyar Lira Aylık Zarar

İBB'ye Yolsuzluk İddiaları: 1,5 Milyar Lira Aylık Zarar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık ifadeleri, hafriyat ve döküm işlerinin tekelleşerek şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'na verilmesi sonucu belediyenin aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığını öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren Ö.K, belediyenin hafriyat ve döküm işlerinin tekel haline getirilerek şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'na verildiğini ve İBB'nin aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Ö.K. uzun yıllardır inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraştığını belirtti.

Tanık Ö.K, "İstanbul'da yaklaşık 6 yıl önce hafriyat döküm işleri bir anda tekel haline getirilerek Murat Gülibrahimoğlu isimli şahsın uhdesine verilmiştir. Döküm sahasında tekel olmasından kaynaklı fahiş fiyatlar uygulamakta, insanları mağdur etmektedir. Döküm sahasının bulunduğu ancak başta döküm sahası olmayan alana bu şahsa özel sütre yaptırma işi İSFALT tarafından verildi. Bu sütre işlerini fahiş fiyata yaparak çok ciddi gelir elde etti. Sütreyle çevirme işlemlerinin devam ettiği bu alanda Murat Gülibrahimoğlu'na döküm izni verilerek belediyenin uhdesinde bulunması gereken döküm sahalarının kontrolü tamamen bu şahsa verilmiştir." dedi.

"Naylon fatura tekniği ile dışarıya çıkartılmaktadır"

Döküm ve hafriyat işlerinin önceden belediyenin bünyesinde olduğunu anlatan Ö.K, "Hafriyat parası belediyenin hesabına yatar, döküm sahasında ortak olan şahıs buradan parasını alırken, şu an para yatırma işlerinin tamamı bu şahsın hesabına yatmaktadır. Yatırılan paralarda yapılan incelemeler sonucu görülecektir ki naylon fatura tekniğiyle dışarıya çıkartılmaktadır. İçi boş olan bir şirket bu yöntemle dolu hale getirilmekte, hem vergi kaçırılmakta hem de sürekli beraber olduğu Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a nakit para akışı sağlanmaktadır. Murat Gülibrahimoğlu mart ayının başında yurt dışına gitmiş olup hali hazırda işlere devam etmektedir." dedi.

Gülibrahimoğlu'nun firmasının orman sahası işgali yaparak taş kırım işlerini gerçekleştirdiğini ileri süren Ö.K, şunları anlattı:

"Söz konusu tekelleşme neticesinde İstanbul'da birçok kişi mağdur olmaktadır. Belediye iştiraklerinden iş alan firmalar bu firmadan mıcır almaya yönlendirilmektedir. Yine Çiftalan'daki kum ocağında da usulsüz birçok işlem yapmaktadır. Bu yaptığı işlerin tamamına belediye göz yummakta ve Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz üzerinden menfaat temin etmektedirler. İBB'nin uzun yıllar büyük gelir kalemlerinden olan bu alanı bir şahsa devretmesi neticesinde belediye gelirlerinde de yaklaşık 1,5 milyar liralık aylık bir kayıp oluşmuştur. Bu kayıp sadece belediyenin değil, tüm İstanbulluların kaybıdır."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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