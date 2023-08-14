İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları maaş talebiyle eylem yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları, verilen sözlerin tutulmadığını ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını iddia ederek Saraçhane'de eylem yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi olan Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına (BTO-Sen) bağlı İBB iştiraklarından Ağaç A.Ş çalışanları, asgari ücret seviyesinde kalan maaşlarına zam talebinde bulunmak için Saraçhane Parkında eylem yaptı. 2 buçuk yıl önce sözleşmeli olarak işe alınan ve 6 ay sonra sözleşmelerinin bitmesinin ardından süresiz sözleşme kategorisine alındıklarını iddia eden işçiler, sabah erken saatlerde Saraçhane parkında toplandı. Aynı dönemde işe alınan, yine İBB iştirak şirketlerinden Boğaziçi A.Ş ve İstaç A.Ş çalışanlarının 25 bin lirayı bulan maaşları ve imzalanan sözleşmeyle sosyal haklarını tam aldıklarını söyleyen Ağaç A.Ş işçileri, diğer işçilerle aynı haklara sahip olmak için akşam saatlerine kadar eylem yaptı. Gün boyu Saraçhane Parkında devam eden eylem için emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi alırken, basın açıklaması yapan işçiler 'sesimiz duyulana kadar buradayız' dedi.

İBB ÇALIŞANI DİĞER İŞÇİ KARDEŞLERİMİZLE EŞİT HAKLARA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ

Eylem yapan Ağaç A.Ş. çalışanları adına Tarım ve Orman İşçileri Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel sekreteri Erkan Urel basın açıklamasında bulundu. Erkan Urel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi AŞ ile konfederasyonumuz DİSK üyesi Genel-İş sendikamız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki hakların, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri açısından asgari standart olacağını söylemiş olmasına rağmen, Ağaç A.Ş. işçileri bu hakların kapsamı dışında tutulmaya çalışılmaktadır. Biz, Ağaç A.Ş işçilerinin bu yöndeki haklı talepleri karşılanmadığı gibi ne Ağaç A.Ş. ne de İBB yönetimince, hak kayıplarımız görüşülmek bile istenmemektedir. Ağaç A.Ş. işçileri olarak İBB çalışanlarının itilip kakılanı, üvey evladı, ötekisi olmak istemiyoruz. İBB çalışanı diğer işçi kardeşlerimizle eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Çünkü aynı ülkede, aynı ekonomik koşullar altında yaşıyoruz. Aldığımız her yüzdelik zammın bir süre sonra asgari ücret olmasını, açlık sınırı altında kalmasını kabul etmediğimiz için Saraçhane'ye geldik. İşçiler olarak, diğer İBB işçileri gibi bizlerin de yan hakları olsun diye Saraçhane'ye geldik. Biz, İstanbul'un nefesi park ve bahçelerde çalışan Ağaç A.Ş. işçileri, sefalet ücretinin nefesimizi kesmesine izin vermemek için, nefes alabilmek için Saraçhane'ye geldik. Sürekli boş vaatlerle oyalanmaya tahammülümüz kalmadığı için Saraçhanedeyiz dedi.

ASGARİ ÜCRET SARMALINA MAHKUM ETMELERİNE TAHAMMÜL KALMADIĞI İÇİN SARAÇHANE'DEYİZ

Erkan Urel, İşveren ile sarı sendikaların anlaşarak sendikal yetki süreçlerini yargıya havale etmesine, sonra da danışıklı dövüşün, bitirilmeyen yargı süreçlerinin arkasına saklanarak yıllar boyunca işçileri asgari ücret sarmalına mahküm etmelerine tahammül kalmadığı için Saraçhane'deyiz. Ağaç A.Ş. işçileri; en temel sorunların ve haksızlıkların dahi bir türlü çözülmemesine, kızgın güneş altında kimi zaman su bile verilmeden çalıştırılmaya, İBB tesislerindeki tuvaletleri bile kullanmalarının sağlanmamasına, liyakatin değil yalakalığın ödüllendirilmesine, sorunların konuşulmasının bile birilerinin keyfine göre mümkün olmasına, sorun çıkmadan bunu çözme becerisini gösteremeyen yöneticilere tahammülü kalmadığı için Saraçhane'ye geldi diye konuştu.

UYARILARIMIZI ŞİMDİDEN YAPIYOR

Urel, İşveren ve işveren vekillerinin işçilerin sendikal faaliyetleri ile ilgili kararlarına müdahale etme hakları bulunmamaktadır. Bu kararlar ile ilgili olarak işçiyi etki altında bırakacak davranış ve yorumlardan uzak durmaları gerekmektedir. Yasalara uyun, Anayasal hakkımız olan Sendikal Faaliyetlerimize müdahale etmeye kalkışmayın, işçiyi tehdit etmeyin, emek düşmanı olmayın, isminizin saygınlığını koruyun. Aksi durumda, adalet önünde her türlü bedeli ödemeniz için elimizden geleni yapacağımızı şimdiden belirtiyoruz diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.