İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları eyleme devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları, verilen sözlerin tutulmadığını ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını iddia ederek Saraçhane'de başlattıkları eyleme 2'inci günde devam etti.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları, verilen sözlerin tutulmadığını ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını iddia ederek Saraçhane'de başlattıkları eyleme 2'inci günde devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç A.Ş çalışanları, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını belirterek dün eylem kararı aldı. Ağaç A.Ş. çalışanları bugün de Saraçhane Parkı'nda eylemdeydi. Çalışanlar, istedikleri şartlar kabul edilene kadar eyleme devam edeceklerini söylediler.

"AYNI KURUMDA ÇALIŞTIĞIMIZ İŞÇİNİN ANCAK YARISI KADAR MAAŞ ALIYORUZ"

Ağaç A.Ş.'nin eylemine destekte bulunan İBB Çalışanları Derneği'nin başkanı Nazlı Bülay Doğan, "Biz İBB işçileriyiz, daha doğrusu İBB'nin iştirak şirketlerinin işçileriyiz. Bizeler düşük ücretlerle, fazla iş yüküyle çalıştırılıyoruz. Aynı kurumda aynı işi yaptığımız memurun aldığı ücretin yarısını bile alamıyoruz. Nerdeyse sefalete mahkum edilmiş durumdayız. Freni patlamış ilerleyen enflasyona rağmen, ya asgari ücretle çalışıyoruz ya da asgari ücretin bir gıdım üstü ücrete mahkum ediliyoruz. Ekrem başkanım, 4 kişilik bir ailenin giderini 38 bin lira olarak açıkladı. İstanbul'da belediye işçileri olarak hiçbirimiz geçinemiyoruz" dedi.