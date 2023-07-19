İBB'ye ait atık aktarma tırı kamyonete çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Kavşağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İSTAÇ katı atık aktarma tırı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucunda tırın çekici kısmı yerinden ayrılırken bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Kavşağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İSTAÇ katı atık aktarma tırı kamyonete arkadan çarptı. Kaza da tırın çekici kısmı yerinden ayrılırken tırda bulunan bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaza, saat 11.30'da Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre 34 DIJ 631 plakalı İBB'ye ait İSTAÇ katı atık aktarma tırı kavşağa geldiği esnada yavaşlayarak ilerleyen 03 AE 699 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet tır ile bariyer arasında sıkışırken tırın çekicisi bulunduğu yerden ayrıldı. Tır içerisinde bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tırdan çıkartılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL