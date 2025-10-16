Haberler

İBB, Vergi Borçları Karşılığında Taşınmazlarını Hazine'ye Devretti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih ve Kağıthane'de mülkiyeti kendisine ait taşınmazları 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine'ye devretti. Meclis toplantısında devrin gerekçeleri ve ilgili taşınmazlar üzerinde duruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin vergi borçlarına karşılık bazı taşınmazları Hazine'ye devredildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Fatih ve Kağıthane'de mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların vergi borçlarına karşılık hazineye devri görüşüldü.

Gündem maddelerine ilişkin söz alan AK Partili Hukuk Komisyonu üyesi Muhammet Kaynar, iki ilçedeki taşınmazların, İBB'nin 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine'ye devredildiğini söyledi.

Fatih'te Hazine'ye devredilecek alanın yeni yapılacak Karagümrük Stadı olduğunu belirten Kaynar, İBB'nin stadyum arazisini bağışlamayarak borcuna karşı verdiğini belirtti.

CHP'li meclis üyelerinin benzer devir işlemlerinde kendilerine yönelik haksız suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Kaynar, "Biz burada çıkıp 'İBB okul sattı, cami sattı' demiyoruz. Çünkü bunların zaten Hazine'nin mülkiyetinde olması gerekir. Biz de oy veriyoruz ama aynı şey Esenler'de, Zeytinburnu'nda yapıldığında arkadaşlarımız 'cami satıldı, okul satıldı' diye feveran ediyorlar. Bu, ayıptır. Kağıthane'de vergi borcuna karşılık Hazine'ye devredilen yer ise hastane alanı. Biz çıkıp 'İBB hastane alanını satıyor' demiyoruz ve evet oyu veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altı yıl içerisinde İBB'nin 540 bin metrekare alandaki 188 taşınmazının vergi ve SGK borçları karşılığında Hazine'ye devredildiğini dile getiren Kaynar, bunların tamamının oybirliğiyle geçtiğini kaydetti.

CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise devredilen alanların teknik olarak merkezi idarenin alanında olması gerektiğini, ilgili maddelerin oybirliğiyle geçmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Fatih'teki yeni yapılacak Karagümrük Stadı'nın arazisi ile Kağıthane'de okul, cami ve hastanenin Hazine'ye devrini içeren maddeler oybirliğiyle kabul edildi.

İBB SODEM'e üye oldu

Mecliste bir diğer gündem maddesinde ise İBB'nin Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Derneğine (SODEM) üyeliği görüşüldü.

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'dan belediyelerin üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesini gerekçe göstererek ayrıldığını belirterek SODEM'e üye olunması kararının takdirini kamuoyuna bıraktıklarını dile getirdi.

Kaynar, ayrıca belediyenin teklifinde derneğe üyelik aidatına yer verilmediğini, belediyenin bu haliyle üye ücreti ödeyemeyeceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
Endonezya'da Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı

Ünlü hoca için Dünya Kupası'na katılamamanın bedeli ağır oldu
Sınır ötesi tezkeresi TBMM'de! Terör örgütüyle ilgili detay çarpıcı

Sınır ötesi tezkeresi TBMM'de! Terör örgütüyle ilgili detay çarpıcı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Otomobilin altında kalan küçük çocuğu kurtarmak için dakikalarca uğraştılar

Otomobili kaldırmak için dakikalarca uğraştılar
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Paramount Otel'e TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda lüks otele kayyum
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.