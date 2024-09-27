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İBB ve Moskova Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İBB ve Moskova Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Moskova yönetimi, ilişkileri geliştirerek şehirler arası işbirliğini artırmak hedefiyle bir protokol imzaladı. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 10 farklı işbirliği alanı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB bürokratları katıldı.

Protokol hakkında konuşan İmamoğlu, dünyada önemli konuma sahip iki ülke ve şehrin, bölgenin kaderini de şekillendirdiğini söyledi.

İşbirliği protokolü vesilesiyle iki şehrin ihtiyaçlarını daha etkili şekilde karşılayacaklarını belirten İmamoğlu, "Yerel diplomasinin başarılarını uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulacağız." dedi.

İstanbul ve Moskova'nın, bölgesel barış ile huzurun sağlanmasında önemli bir aktör olmasını arzu ettiğini kaydeden İmamoğlu, "Zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı ilişkilerin, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi olacak." diye konuştu.

Böylesi bir ilişkinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, protokolün 2024 ila 2027 yılları arasında geçerli olacağı bilgisini paylaştı.

"Protokol, ilişkilerimize de yeni bir boyut katacak"

Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Cheremin ise iki şehrin özellikle uluslararası ilişkilerde, ülkeler arasında bir lokomotif görevi gördüğünü dile getirdi.

İki ülke ve şehir arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine dikkati çeken Cheremin, şunları aktardı:

"Protokol sadece ekonomik işbirliğine ivme kazandırmayacak, bunun yanında ilişkilerimizin yeni bir boyut, birliktelik kazanmasına katkı sunacak. Daha önce işbirliğimizin olmadığı ama potansiyelimizin büyük olduğu teknoloji, dijitalleşme ve şehircilikle ilgili çok önemli hususlar var. İnanıyorum ki protokol, bundan sonraki işbirliğimizi çeşitlendirmesinin dışında yeni bir potansiyeli ortaya koyacak."

Konuşmaların ardından heyetler arasında imza töreni gerçekleştirildi. Cheremin ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akçabay, attıkları imzalarla protokole resmiyet kazandırdı.

İki heyet, imza töreni sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 alanda işbirliği

Protokolle, kentsel planlama ve altyapı çalışmaları, toplu taşıma ve teknolojik altyapı çalışmaları, trafik iyileştirme çalışmaları, kültür ve kültürel mirasın korunması, spor faaliyetleri, turizm geliştirme çalışmaları, akıllı şehir ve bilişim teknolojileri, sağlık ve sosyal hizmetler, dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve iklim değişikliği alanlarında işbirliği yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

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