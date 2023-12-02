Üye Girişi
Haberler

İBB, Üsküdar'da kaçak bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da kaçak yapılarak geçit vermeyeceklerini belirterek, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Salacak sahilinde bulunan tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresindeki kaçak bir kafenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da kaçak yapılarak geçit vermeyeceklerini belirterek, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Salacak sahilinde bulunan tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresindeki kaçak bir kafenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İBB, Üsküdar'daki sürekli engellerle karşılaşmasına karşın kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından Üsküdar'daki kaçak bir kafenin yıkımıyla ilgili video paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında, Salacak sahilinde tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresini işgallerden arındırıp meydan ve yeşil alan olarak kullanıma açmak için çalışmaları sürdürdüklerini, bu çerçevede hukuki süreçleri tamamlanan kaçak bir kafenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İmamoğlu'nun, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Üsküdar'da kaçak yapılara geçit yok. Salacak Sahilde, tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresini işgallerden arındırıp meydan ve yeşil alan olarak kullanıma açmak için çalışmalarımız sürüyor. Hukuki süreç sonucunda bu sabah ekiplerimiz bir kaçak kafenin daha yıkımını gerçekleştirdi."

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Üsküdar Cami Çevre Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title