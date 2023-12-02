İBB, Üsküdar'da kaçak bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da kaçak yapılarak geçit vermeyeceklerini belirterek, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Salacak sahilinde bulunan tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresindeki kaçak bir kafenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da kaçak yapılarak geçit vermeyeceklerini belirterek, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Salacak sahilinde bulunan tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresindeki kaçak bir kafenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İBB, Üsküdar'daki sürekli engellerle karşılaşmasına karşın kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından Üsküdar'daki kaçak bir kafenin yıkımıyla ilgili video paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında, Salacak sahilinde tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresini işgallerden arındırıp meydan ve yeşil alan olarak kullanıma açmak için çalışmaları sürdürdüklerini, bu çerçevede hukuki süreçleri tamamlanan kaçak bir kafenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İmamoğlu'nun, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Üsküdar'da kaçak yapılara geçit yok. Salacak Sahilde, tarihi Şemsi Paşa Cami'nin çevresini işgallerden arındırıp meydan ve yeşil alan olarak kullanıma açmak için çalışmalarımız sürüyor. Hukuki süreç sonucunda bu sabah ekiplerimiz bir kaçak kafenin daha yıkımını gerçekleştirdi."