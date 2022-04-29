İBB toplu ulaşımın 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olduğunu bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ile Ramazan Bayramı süresince toplu taşımanın ücretsiz olacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulluların huzurlu bir Ramazan Bayramı tatili geçirmeleri için çok sayıda ekip sahada görev yaparken, bayram ziyaretleri ve gezileri için camiler, mezarlıklar, meydanlar ile yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Bu akşam başlayacak 5 günlük tatil için hazırlıklarını sürdüren İBB tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek, gerekli hatlara da ek seferler konulacak.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca sefer düzenlenecek, garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak.

İETT, bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi düzenine göre sefer yapacak.

Metro İstanbul ile Şehir Hatlarında ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarında seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı'nda şehirlerarası yolcu ve taşımacıların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan seyahat edebilmeleri için tüm saha güvenlik kameralarıyla gözetim altında tutuluyor.