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İBB, Tepebaşı Otoparkını Deformasyon Nedeniyle Boşaltıyor

İBB, Tepebaşı Otoparkını Deformasyon Nedeniyle Boşaltıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu'ndaki Tepebaşı otoparkında gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle otoparkı tedbir amaçlı olarak boşaltma kararı aldı. Uzman ekiplerin alacağı önlemlerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen Beyoğlu'ndaki Tepebaşı otoparkının gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

İSPARK tarafından işletilen otoparkta bulunan bazı araçların çıkış yaptığı ve yeni araç girişine izin verilmediği görüldü.

Bariyer ve güvenlik şeridi çekilen giriş bölümünde dubalara, "Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır." yazıları asıldı.

Zabıta ekiplerinin tedbir amacıyla beklediği otoparkta görevliler tarafından kolonların kontrol edildiği gözlendi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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