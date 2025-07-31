İBB tarafından yenilenen Yenisahra Stadı törenle hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Yenisahra Stadı ile Kurbağalıdere Yaşam Vadisi'nin ikinci etabının birinci kısmı, törenle hizmete açıldı.

Ataşehir'deki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 2019'dan bu yana şehrin dört bir yanında 18 yaşam vadisi yaptıklarını, 7 yaşam vadisinde ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toplam 36 yaşam vadisi daha açmayı, İstanbul'a 10 milyon metrekare yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bugün Kurbağalıdere ikinci etap çalışmalarımızın birinci kısmını açtığımız alanda Yenisahra Spor Kulübü Halı Saha alanı ve İpek Parkı ile Ataşehir Belediyemize ait Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı bulunuyor. Burada hem İpek Parkı'nda yenileme çalışmaları yaptık hem de Yenisahra Stadı'nı tamamen yeniledik. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, halı saha, basketbol sahasıyla her yaştan insanımızın vakit geçireceği aktif bir yeşil alan ortaya koyduk. Öte yandan, bu alanın belki de en önemli işlevlerinden birisi afet toplanma alanı olarak da kullanılacak olması."

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışı yaptı.