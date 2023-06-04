İBB tarafından restore edilen Yedikule Gazhanesi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Yedikule Gazhanesi törenle açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'a yeni bir değer katmak için çalıştıklarını ve tarihi eserleri korumanın görevleri olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restore edilen Yedikule Gazhanesi törenle açıldı.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiklerinden beri İstanbul'a yeni bir değer katmak ve İstanbulluların sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'daki tarihi eserleri korumanın görevleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 1880'de kurulan Yedikule Gazhanesi'ni İstanbul'a kazandırmak için özenli bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

İmamoğlu, 1993'te hizmet dışı kalan bu sahayı milyonlarca turistin gezeceği bir destinasyona dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek "Burası, İstanbulluların sosyal yaşamlarını zenginleştirecek, maddi kazançlarını artıracak, kültürel yaşamlarını farklılaştıracak ve hayallerini bu kentte kurma konusunda da cesaret verecek bir dönemi ortaya koyacak." diye konuştu.

Şehrin kendilerine emanet olduğunu ve emanete sahip çıkmak için çalıştıklarını aktaran İmamoğlu, "Her ne kadar İstanbul'a dair kişisel arzular, hayaller kurulsa da ben öyle kurmuyorum. Kişisel bir hayalim, aşkım yok İstanbul'a. Ben İstanbul'u 16 milyonun aşkıyla seviyorum." dedi.

İmamoğlu, ayrıştırma duygularıyla geçici kazanımlar elde edilebileceğini, kalıcı kazanımların ise gerçek sevgiyle ve tüm duygularla mümkün olduğunu söyledi.

Gerçek sevgi ve bütünleştirici duygunun toplumu bin yıllar boyunca ayakta dimdik ve bir arada tutacağını ifade eden İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Esas olan, bu milleti bir arada tutma, dünya insanına güzel ve iyi yönetim örneklerini ortaya koyabilme davasıdır. Bu dava adına, önümüze hangi engelleri koyarlarsa koysunlar, hangi mahkeme davalarını koyarlarsa koysunlar yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz. Çünkü esas dava, milletin gönlündeki davadır. Ben o davayı kazanacağım. Diğer davaların bende hiçbir hükmü, kıymeti yok."

İmamoğlu, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdikten sonra buradaki "Uzun Yürüyüş" adlı sergiyi gezdi.

Açılışın ardından Yeni Türkü konseri düzenlendi.