İBB soruşturmasında "ruhsat için verilen dairelerden 4'ünün İmamoğlu'nun babasına devredildiği" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) "aklama" suçuna ilişkin hazırlanan raporda ifadesine yer verilen inşaat firması sahibi şüpheli Furkan Hamzaoğlu, Beylikdüzü'nde inşaat ruhsatı alabilmek için iş insanı tutuklu şüpheli Adem Soytekin'e dükkan ve daireler verdiklerini, bu dairelerden 4'ünün Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun üzerine geçirildiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, mali kayıtların yanı sıra bazı şüphelilerin ifadeleri de yer aldı.

Şüphelilerden Furkan Hamzaoğlu, rapora yansıyan ifadesinde, "Mutlu İnşaat" adı altındaki aile şirketlerinin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde inşaat yaptığını söyledi.

Hamzaoğlu, Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Kemal Şahin ile 2013'te hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi yaparak, U. İnşaat, B. İnşaat, M.T. ve M. Madencilik'le birlikte "W.S." adlı inşaat projesini devraldıklarını anlattı.

Projeden aynı yıl satışa başladıklarını dile getiren Hamzaoğlu, ekonomik anlamda sıkışıklıkları olduğu için kendi payları olan yüzde 20'nin yüzde 10'una Adem Soytekin (tutuklu şüpheli) ve K.K. adlı kişiyi harici ortak yaptıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Soytekin'i 2012'de G. İnşaat'a kalfalık yapması nedeniyle tanıdığını ifade ederek, "2014'te yerel seçimler yapıldıktan ve Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından sonra Adem Soytekin'in, İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına finans sağladığını kendisinden öğrendik." diye konuştu.

"Ruhsat ya da iskan için Soytekin devreye girer, iş sahiplerinden para ya da daire talep eder"

İmamoğlu belediye başkanı seçilince inşaat ruhsat işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Hamzaoğlu, "Ruhsat işlerini Ş. Holding takip ediyordu. Beylikdüzü Belediyesi o dönem 20 milyon lira arsa sahibinden, 10 milyon lira ise müteahhitlerden para talep etti. Bu konuya diğer ortaklarımız da vakıftır. Kendilerine sorulabilir. Ancak biz belediyenin bu talebini dükkanlar ve daireler vererek karşıladık. İnşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdik. İnşaatın kabasını Adem Soytekin yaptı. Ancak yapmış olduğu inşaatın bedelini biz haricen kendisine ödedik. Bahsettiğim 5 daire ve 6 dükkanı Soytekin'in şirketlerine devrettik. Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, benzer bir durumu iskan alma sürecinde de yaşadıklarını belirterek, "Soytekin, bizden iskan almak için 3 milyon 500 bin lira talep etti. Biz de bu paranın şirketten gayriresmi çıkamayacağını belirttik. Bunun üzerine ortak girişime fatura kesti. Bu para Soytekin'e ödendi. W.S. projesinde arsa sahibi olan Kemal Şahin'e Beylikdüzü'nde bir okul yaptırıldı. Bu okul da ruhsat işlemleri için yaptırılmıştır. Soytekin'in belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla olan ilişkisini bölgede inşaat yapan herkes bilirdi. Bu nedenle ruhsat ya da iskan için Soytekin devreye girer, iş sahiplerinden para ya da daire talep eder, bunun üzerine de iskan ve izinler verilirdi." diye konuştu.

"Ölen için para toplandı ama ailesine verilmedi" iddiası

Hatırlamadığı bir tarihte Beylikdüzü Belediyesinin muhasebe işlerine bakan kişinin intihar ettiğini aktaran Hamzaoğlu, "Belediye meclisi ölenin ailesine destek olmak için yardım toplama kararı almıştı. Bunun sonrasında Soytekin, ölenin ailesine W.S.'den daire alınacağını, bunun için para toplandığını söyledi ve aileyi sitedeki bir daireye yerleştirdi. Ancak üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen aileye daire alınmadı. Aile herhangi bir kira ödemeden dairede oturmaya devam etti. Aile için toplanan paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Ölenin eşi bizden tapuyu istedi ancak biz de ödeme yapılmadığı için tapuyu devredemeyeceğimizi belirttik. Belediyenin bize karşı tavır almaması için kadının bu zamana kadar oturmasına müsaade ettik." dedi.

Hamzaoğlu, 2017'de Beylikdüzü'nde "P." isimli projelerinin yerini aldıklarını, 30 Mart 2019'da ruhsatlarının verildiğini ancak iskan alamadıklarını belirtti.

"Kimse Soytekin'in tekliflerini geri çeviremez"

Projenin inşaat alanında tarihi eser kalıntıları çıktığı için Anıtlar Kuruluna yaptıkları müracaatın sonuçlanmadığını kaydeden Hamzaoğlu, "Ruhsatı almadan kısa bir süre önce şubat-mart aylarında Soytekin beni aradı. Satış ofisimize geldi, bana 'İnşaat ruhsatı almak istiyorsanız 3 milyon lira vereceksiniz, ben ruhsatınızı alacağım.' dedi. Biz de kendisine 3 milyon 50 bin liralık çek verdik. Herhangi bir faturaya istinaden bu çeki vermedik, hesaplarımızdan şahsi çıkış yaptık. Soytekin'in teklifini kabul etmeseydik hiçbir şekilde ruhsatımızı alamayacağımızı biliyorduk. Benzer durumu yaşayan birçok kişi bölgede vardır. Kimse Soytekin'in bu tekliflerini geri çeviremez." şeklinde beyanda bulundu.

Hamzaoğlu, Esenyurt'taki "B." adlı projelerinin inşaatını 2018'de bitirdiklerini, inşaatın iskanını ise 2024'te aldıklarını anlattığı ifadesinde, şunları kaydetti:

"İskanı almadan önce yine Soytekin beni aradı. Kendisine ait kafeye çağırdı. 'A." ve "B."nin (projeler) iskanını alacağım, siz de çocuk üniversitesi yaptıracaksınız.' dedi. Maliyetini de 8 milyon lira olarak belirtti. Biz de ortaklarımızla görüşüp payımıza düşen tutarı kabul ettik. Bu konuda Soytekin ile protokol yaptık. Daha sonra Soytekin bize 20 milyon lira maliyet çıkardı, biz de farka ilişkin ödeme yapmayacağımızı belirttik. İlk anlaştığımız tutar üzerinden kendisine ödeme yaptık. Buranın inşaatını da Soytekin'in kendisinin yaptığını öğrendik."

Ekrem İmamoğlu ile hiç yüz yüze görüşmediklerini aktaran Hamzaoğlu, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birkaç kez bir araya geldiklerini ancak Çalık'ın kendilerinden bir talebi olmadığını söyledi.

Hamzaoğlu, inşaat yaptıkları dönemlerde inşaatçılarla genelde Soytekin'in muhatap olduğunu, belediyenin taleplerini müteahhitlere Soytekin'in ilettiğini belirterek, "Soytekin'in devir aldığı daire ve dükkanların kimlerin üzerine geçirildiğini bilmiyorum ama bizim inşaatımızda kendisine verdiğimiz dairelerden 4'ü Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirilmiş." dedi.

Raporda, Hamzaoğlu'nun ifadesinin ardından Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı ve hesap hareketleri incelemelerine yer verildi.

Kayıtlara göre Ş. Holding A.Ş'nin ortağı olduğu B. adlı şirket tarafından 4 Eylül 2019'da Hasan İmamoğlu'na 4 adet daire devri yapıldığı, ayrıca İmamoğlu'nun hesap hareketlerine göre bu dairelerden kira geliri elde ettiği aktarıldı.