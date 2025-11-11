Haberler

İBB Soruşturmasında İddianame Hazır: 402 Şüpheli Var

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyi açıkladı. İddianamede 105 tutuklu, 170 adli kontrollü ve 402 şüpheli bulunuyor. Ek iddianamelerin hazırlanacağı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, adliyede görevli muhabirler ile yaptığı toplantıda İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin bilgi verdi. Gürlek, "İddianamede, 105'i tutuklu, 170'i adli kontrollü, 402 şüpheli var. Toplam 3 bin 900 sayfalık iddianameyi sunduğumuz mahkeme kabul edince yargılama başlayacak... İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi hakkında ek iddianame düzenlenecek. Bunlarla ilgili soruşturma henüz bitmedi." dedi.

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 8 aya yakın aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusuydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün öğle saatlerinde adliyede görevli muhabirlerle saat 14.30 sıralarında yaptığı toplantıda iddianamenin hazır olduğunu duyurdu. "İddianameyi yarım saat içerisinde mahkemeye sunacağız. Bizimle mesai yapan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştılar. Dün gece bile saat 3'e kadar mesai yaptık." sözleriyle toplantıya başlayan Gürlek'in açıklamaları arasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İddianame yaklaşık 3 bin 900 sayfa"

"İddianamede, 105'i tutuklu, 170'i adli kontrollü, 402 şüpheli var. Toplam 3900 sayfalık iddianameyi sunduğumuz mahkeme kabul edince yargılama başlayacak.

"Mehmet Murat Çalık hakkında çok önemli ses kayıtları var"

İhale süreçleri ile ilgili Mehmet Murat Çalık hakkında çok önemli belgeler çıktı. Çok önemli ses kayıtları var.

"İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili soruşturma henüz bitmedi"

İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi için hakkında ek iddianame düzenlenecek. Bunlarla ilgili soruşturma henüz bitmedi. Kamunun, 2014 yılından günümüze kadar 160 milyar TL ve 24 milyon dolar ve 95 adet taşınmaz oranında zarara uğratılmış.

"Yaklaşık 76 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı"

Suç örgütünün yapılanmasını iddianamede ayrıntılı olarak anlattık. Örgüt şeması önemli. 6 adet örgüt yöneticisi var. Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak yer alıyor. Hüseyin Gün, örgüt yönetici olarak iddianamede yer alıyor. Aynı zamanda casusluktan da ayrı bir soruşturması var. Yaklaşık 76 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan yararlananlar hakkında cezai indirim istedik.

"Adem Soytekin'in tekrar tutuklanma nedeni yanlış değil eksik bilgi vermiş olmasıdır"

Adem Soytekin, bize çok etkili beyanlar verdi ama tekrar tutuklanma nedeni yanlış değil eksik bilgi vermiş olmasıdır. Adem Soytekin'i örgüt yöneticisi olarak belirledik. Verdiği bilgilerin hepsi doğru. Konumu ve İmamoğlu'na yakınlığı dikkate alındığında ifadelerinin eksik olduğunu tespit ettik.İfadeleri eksik olduğundan dolayı tekrar tutukladık.

Özgür Karabat ve Turan Taşkın da iddianamede yer alıyor. Mehmet Pehlivan ise 'örgüt üyesi' olarak yer alıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
