İBB, Şile Atık Su ve Dere Islahı Yatırımlarının Temelini Attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından inşa edilen Şile Atık Su ve Dere Islahı yatırımlarının temel atma töreni gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atık su ve yağmur suyunun karışmayacağını belirtti ve sel ve taşkınların zararlarını anlattı. İmamoğlu, yapılan çalışmaları inceledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ tarafından inşa edilen Şile Atık Su ve Dere Islahı yatırımlarının temel atma töreni yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baskınlara yol açan atık su ve yağmur suyunun bundan böyle karışmayacağını söyledi.

Sel ve taşkınların insanların yaşamına verdiği zararları anlatan İmamoğlu, "İnsanların yaşamına verdiği o derin zarar artık Şile ilçemizde hiç yaşamayacak. Biz yağmuru bir çile, insanların hayatını zora sokan bir doğa olayı değil tam aksine hak ettiği şekliyle bir bereket, bir güzellik, bir ferahlama olarak yaşatacağız. Sonuçta Şile sahilleri de kirlenmeyecek." diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından atık su ve dere ıslahı için yapılan çalışmaları inceledi.