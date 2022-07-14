İbb, Şiddetli Yağışlardan Etkilenen İstanbullulara Yardıma Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 10 Temmuz'da yaşanan su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara yardıma hemen başladı. İlk etapta evraklarını tamamlayan 27 aileye nakit yardım yapan İBB, evraklarını tamamlayan diğer ailelere de ekonomik destek sağlayacak. Ayrıca belediye, gelen talepler üzerine bebek bezi, iç çamaşırı, çorap, şampuan gibi yardımları da vatandaşlara ulaştırdı.

İBB, 10 Temmuz'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde yaşanan su baskınlarında mağdur olanlara Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7'şer bin lira nakdi yardım kararı almıştı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen İBB, idari tatil olmasına rağmen, zarar gören vatandaşlara nakit desteği vermeye başladı. İBB Sosyal Hizmetler'in sel günü sahada başlattığı ve 22 ilçede sürdürdüğü hanelerdeki sosyal incelemeler tamamlandı. Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne evraklarıyla başvuran 27 aileye ödemeler yapıldı. Nakit desteği sağlanacak toplam 125 aileninse evrak girişleri sağlandı.

EVRAKLARINI TAMAMLAYAN AİLELERE EKONOMİK DESTEK SAĞLANDI

İBB'den verilen bilgiye göre, şiddetli yağmurun başladığı 10 Temmuz'da belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 100 kişilik ekip aktif olarak sahada görev yaptı. Başta Esenyurt ilçesi olmak üzere İstanbul genelinde toplam 22 ilçede 236 adres ziyaret edildi. Evinde olmayan vatandaşlar hariç 218 adreste ilk sosyal incelemeler yapıldı. 11 Temmuz'da 190 vatandaş ile birebir görüşülerek ihtiyaçları tespit edildi ve nakdi yardım alabilmeleri için gerekli evrakların neler olduğu anlatıldı. 12 Temmuz'da 77 hanede sosyal inceleme yapıldı. 13 Temmuz'da sosyal incelemesi tamamlanan hane sayısı 44'e ulaştı. Ayrıca itfaiye raporu alarak gerekli evraklarını tamamlayan 27 aileye ekonomik destek sağlandı.

Eksik evrakların tamamlanması hususunda kurumlar arası iş birliği devam ederken, en kısa zamanda ekonomik destek almak üzere toplam 125 vatandaşın evrak girişi yapıldı.

EKONOMİK DESTEK DIŞINDA YAPILAN YARDIMLAR

Su baskınları nedeniyle evi hasar gören vatandaşlar, Esenyurt Mahir İz Yurdu'na yerleştirildi. Buraya yerleştirilen vatandaşların talepleri üzerine; 168 paket çocuk bezi, 150 paket ıslak mendil, 150 adet iç çamaşırı, çorap, şampuan, tarak, 100 oyuncak, 120 paket çikolata dağıtıldı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü meslek elemanları saha incelemeleri sırasında psikolojik desteğe ihtiyacı olacak İstanbullulara ücretsiz destek verebileceklerini iletti.

Bayram süresince görev yapan İBB sosyal hizmetler personeli de afet bölgesine ilk giren ekipler arasında yer aldı.

ANKA / Güncel