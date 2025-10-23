Haberler

İBB Şehir Tiyatroları 'Yaftalı Tabut' Oyununu Maltepe Tiyatro Festivali'nde Sahneleyecek

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatma Nudiye Yalçı'nın hikayesini anlatan 'Yaftalı Tabut' oyununu 7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde sahneleyecek. Oyun 27 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ilk Türk kadın oyun yazarı Fatma Nudiye Yalçı'nın hikayesinin anlatıldığı "Yaftalı Tabut" oyununu 7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde sahneleyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Bilgesu Erenus'un yazdığı, Yelda Baskın'ın yönettiği eser, 27 Ekim'de saat 20.00'de Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Ukrayna ve Azerbaycan ile Denizli ve Eskişehir şehir tiyatrolarının da katılacağı festival 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Oyunda, Türkiye'nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Yalçı'nın 1920'lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

Oyunda Bensu Orhunöz, Ceren Hacımuratoğlu, Derya Keykubat, Lale Kabul, Mana Alkoy, Selin Türkmen ve Şenay Bağ rol alıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
