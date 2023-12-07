İBB Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Oytun Askeroğlu atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne, genel müdür yardımcısı Oytun Askeroğlu getirildi.

İBB Şehir Tiyatroları'nda yılın son günlerinde görev değişimi gerçekleştirildi. İlyas Ceran'ın yerine Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Oytun Askeroğlu atandı.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Oytun Askeroğlu, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde 'Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler Uygulamalarında Sosyal Medyanın Rolü' üzerine tamamladı.

2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışmaya başlayan Askeroğlu, sırası ile Halkla İlişkiler, Trafik, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde görev aldı.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde; 153 çağrı merkezi, çözüm ekibi, Trafik Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Kontrol Merkezi'nde; İstanbul trafiğinin yoğunluğunun TV ve Radyo kanalları vasıtası ile duyurulması ve trafik ışıklarının seslendirilmesi görevlerini üstlendi.

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde, Ahmed Arif kütüphanesinin kurulmasında görev aldı.

2021 yılında Şehir Tiyatrolarında Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Askeroğlu, müdürlüğün satın alma, personel ve yazı işleri, muhasebe, basın ve halkla ilişkiler gibi önemli birimlerinin yöneticiliğini üstlendi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Oytun Askeroğlu, Aralık 2023 itibariyle Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne atandı.