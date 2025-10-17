İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim'de Ücretsiz Oyunlar Sunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinde oynanacak oyunlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz izlenebilecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ücretsiz oyunların davetiyeleri 21 Ekim'de saat 11.00'den itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ya da İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek.

Ücretsiz sahnelenecek oyunlar arasında "Ağrı Dağı Efsanesi", "Gök Kubbe", "Ben Medea Değilim", "Bir Ziyaret", "Öksüzler", "Bir Halk Düşmanı" ve "Sivrisinekler" yer alıyor.