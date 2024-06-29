İBB, Sağmalcılar Viyadüğü'nde Genleşme Derzi Yenileme Çalışması Başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü'nde genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı. Aksaray yönü 10 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı.
İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.