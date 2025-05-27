İBB Operasyonunda 25 Tutuklama, 21 Adli Kontrol Kararı

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonda 25 kişi hakkında tutuklama, 21 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tutuklama kararı verilenler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ünlü projelere de imza atan Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ile yönetim kurulu üyesi ortakları Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da var.

18 Mart'ta İBB Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilip ertesi günü gözaltına alınmasıyla başlayan 1. Dalga operasyona, geçen sürede yenileri eklenmiş, son olarak perşembe sabahı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyrulmuştu. Gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen, çoğunluğu İBB bürokratı 46 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadeleri akşam saatlerinde tamamlanan 36 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 10 kişi hakkında adli kontrol istendi.

25 tutuklama 21 adli kontrol

Sulh Ceza Hakimliği, işlemleri gece yarısından sonra biten 25 kişi hakkında tutuklama, 21 kişi hakkında da adli kontrol kararı verdi. Tutuklama kararı verilenler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ünlü projelere de imza atan Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ile yönetim kurulu üyesi ortakları Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da var.

Tutuklanan diğer isimler ise şunlar: Murat Bıyık, Seza Büyükçulha, Sarp Yalçınkaya, Berat Çağrı Kapki, Güngör Gürman, Sinan Sepetçi, Ceyhun Avşar, Kamuran Ataç, İlker Hamal, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş.