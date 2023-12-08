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İBB'nin Üsküdar'da bitiremediği projelere vatandaşların tepkisi sürüyor

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Üsküdar'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan ve uzun zamandır bitirilemeyen projeler vatandaşların tepkisini çekiyor.

Üsküdar'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan ve uzun zamandır bitirilemeyen projeler vatandaşların tepkisini çekiyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktalarından Kız Kulesi, Salacak Sahili'nde İBB'nin başlattığı zemin iyileştirme çalışmaları gerekçesiyle adeta görünmüyor.

Konulan bariyerler nedeniyle şantiyeye dönen sahil yolunda yayalar ilerlemekte güçlük çekerken araç sürücüleri ise trafik yoğunluğundan şikayet ediyor. Mega kentin simge yapısına karşı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ise bariyerler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

İlçenin İstanbul Boğazı'na kıyısı olan Paşalimanı ile Kuzguncuk parkı da 3-4 yıl önce etrafı bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Çalışmaların çok uzun sürmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen tepkilerle çalışmalar başlasa da parklar bir türlü bitirilemedi.

İstanbul manzarasının en güzel seyredildiği bir başkası noktası olan Küçük Çamlıca Korusu'ndaki sosyal tesisler de yazın başında yenileme çalışması nedeniyle kapatıldı. Halk arasında Küçük Çamlıca Köşkleri olarak da bilinen Cihannüma, Topkapı ve Sofa köşklerinin metruk görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

"Sürekli bir yer kazılıyor, kapanıyor. Oradan dön, buradan geç bir şekilde kötü etkiliyor"

Salacak Sahili'nde yürüyüş yapan Anıl Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların ne zaman biteceğini bilmediğini belirterek, "Sürekli bir yer kazılıyor, kapanıyor. Oradan dön, buradan geç, şuradan gel bir şekilde kötü etkiliyor. Belli bir parkurum var, parkurun dışına çıktığım zaman beni de etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş dışında sahile fazla inmediğini dile getiren Bilgin, "Sahile inen insanları görüyorum, onlar için de sıkıntı. Özellikle havalar güzel olduğu zaman yürüyüş yollarını değiştirmek zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Sahilde arkadaşıyla yürüyüş yapan Muhammet Ali Ağır, çalışmaların uzun bir süredir devam ettiğini vurgulayarak, "Çalışmalar bitmiyor ama bilmiyoruz ne zaman bitecek, sürekli 'bitecek' dediler inşallah yakın zamanda biter." dedi.

Kız Kulesi manzarasında arkadaşıyla fotoğraf çektirmek istemesine rağmen farklı bir yere gitmek zorunda kaldığını ifade eden Ağır, "Hem sahili izleyememek var hem de taşıtlar için sıkıntı oluyor. Oranın da yolları kısıtlanmış, tek şeride düşmüş, iki şeritti buradan arabalar geçiyordu. Umarım yakın zamanda biter." diye konuştu.

"Sık sık gelmiyoruz ama geldiğimizde böyle görmek hoş değil"

Küçük Çamlıca Korusu'ndaki Çamlıca Kulesi'ni ziyarete gelen üniversite öğrencisi Mustafa Çarkcı, "Buraya turistler de geliyor, giremiyor. Onlar bir kerelik geliyor biz her zaman geliyoruz, İstanbulluyuz ama 6 aydır kapalı olmasını onaylamıyoruz." dedi.

Korudaki köşklerin bakımsız kaldığını belirten Muhammed Salih Bahadır, "Son zamanlarda camları kırılmış, biraz özen gösterilmesi lazım. Belediyenin burası için uğraşması lazım. Sık sık gelmiyoruz ama geldiğimizde böyle görmek hoş değil." ifadelerini kullandı.

"İBB yönetiminin 5 yılda Üsküdar'da başlayıp bitirdiği tek proje yok"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilçenin önemli turistik noktalarının atıl vaziyette kalmasına tepki gösteriyor.

Türkmen, son olarak 5 Aralık'ta yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde büyük bir mücadele sonucu halka açtığı koruların ve içlerindeki BELTUR binalarının metruk bir halde halka kapalı olduğunu belirtti.

Sahillerdeki yürüme yolları ile parkların 4 yıldır tadilatta olduğuna dikkati çeken Türkmen, "İBB yönetiminin 5 yılda Üsküdar'da başlayıp bitirdiği tek proje yok. Varsa belgeleriyle paylaşın görelim. Bari olanları korusaydınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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