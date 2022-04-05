İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, bugün olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına zam yapılması teklifinde bulundu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, bugün olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına zam yapılması teklifinde bulundu. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedilirken Adalar'da bin 500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda taksicilere de zam isteyen Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor" dedi. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title