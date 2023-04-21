İbb'nin Hatay'da Yapılacak Bin Geçici Konut ve Altyapı Yatırımları İçin 62,5 Milyon Liralık Yardımını İçeren Protokol İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Halil İbrahim Sofrası Buluşması’ndan sonra İBB Meclisi’nden 12 Nisan’da geçen karar uyarınca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile protokol imzaladı. Protokol uyarınca; İBB, depremlerle sarsılan Hatay’da bin geçici konut yapacak, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısını onaracak. İBB Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, tüm bu çalışmalar için Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne 62,5 milyon liralık nakdi yardım yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşması'ndan sonra İBB Meclisi'nden 12 Nisan'da geçen karar uyarınca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile protokol imzaladı. Protokol uyarınca; İBB, depremlerle sarsılan Hatay'da bin geçici konut yapacak, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısını onaracak. İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, tüm bu çalışmalar için Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 62,5 milyon liralık nakdi yardım yapılacak.

Depremzedelerle birlikte Halil İbrahim Sofrası'na oturan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında bölgeden ayrılarak, İBB'nin Antakya'da kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti. İmamoğlu'nun, eşi Dr. Dilek İmamoğlu çiftine, Defne ziyaretinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da eşlik etti. Burada tekrar bir araya gelen İmamoğlu ve Savaş, İBB Meclisi'nden 12 Nisan'da oy birliğiyle geçen karar uyarınca protokol imzaladı. İmamoğlu ve Savaş tarafından imzalanan protokol uyarınca; İBB, depremlerle sarsılan Hatay'da bin geçi konut yapacak, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısını onaracak. İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, tüm bu çalışmalar için Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 62,5 milyon liralık nakdi yardım yapılacak.

İmza için düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu, İBB'nin, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından AFAD tarafından Hatay ile eşleştirildiğini hatırlattı. Depremin ilk gününden itibaren, kurum olarak Hatay'da, HBB Başkanı Savaş'ın koordinasyonunda çalışmaya başladıklarını aktaran İmamoğlu, "Gerçekten profesyonelce, insanların ihtiyaçlarına koşan, düzenli hareket eden, iş birliği içinde hareket eden, sadece günü kurtarmayıp, geleceğin tasarlanması ihtiyaçlarını iyi bir şekilde tasarlayan bir süreç ortaya koyduk" dedi.

İBB'nin Hatay'daki çalışmalarında bugüne kadar 8 bini aşkın çalışanın görev aldığını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"ALEL ACELE, PALDIR KÜLDÜR BİR İŞ ASLA DOĞRU OLMAZ: Hem görev alan arkadaşlarıma hem de siyasi anlamda da buradaki irtibatları sağlayan, bürokrasi dışında görev alan Meclis üyesi arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tabii sorumluluğumuz devam ediyor. 800'e yakın elemanımız, burada bizimle beraber, Hatay Büyükşehir Belediyemizin öngördüğü çalışmalarını sürdürüyor. 300'e yakın aracımız da yine burada, yine Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda hizmetlerine devam ediyor. İlk olarak burada bin adet geçici konut yaparak, insanlarımızın konaklama sürecini çadırlardan geçici konutlara taşıyarak bir inşa faaliyeti yapmak, burada en az 3-4 bin insanımızın konaklayacağı sistemi bu bölgeye hediye etmek. Çünkü en az 2 yıl, 3 yıl, 4 yıllık süreci, eğer sağlıklı bir biçimde geçici konutlarda yaşama kazandırabilirsek, bu bölgelerde daha kalıcı, daha düzenli konutları yapabilme fırsatına sahip oluruz. Alelacele, apar topar, paldır küldür bir iş asla doğru bir iş olmaz Hatay'da ve diğer kentlerimizde.

DESTEKLERİMİZ BURADA BİTMEYECEK, DEVAM EDECEK : İmzaladığımız protokol, toplam 62,5 milyon liralık nakdi yardımı da içeriyor. Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne de teşekkür ediyorum bu noktada. Bu bedeller yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay Büyükşehir Belediyemizin hesaplarına gönderilecek. Desteklerimiz burada bitmeyecek, devam edecek. Başkanımızın yanındayız, Hataylıların yanındayız, Hatay'ın bütün insanlarının yanındayız. Her daim gözümüz, kulağımız, yetkimiz hangi kanalda var ise her türlü burada hayatın, yaşamın, gerçek anlamda bayram olacağı zamana kadar aralıksız devam edeceğini taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz."

SAVAŞ: HATAY HALKI ADINA MÜTEŞEKKİRİZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfa Savaş da öncelikle tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Hatay'da birçok kurum, kuruluş, belediyelerimiz çok destek oldu ama tabii ki en büyük desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gördük. Başkanımın ve çalışma arkadaşlarının gerçekten de bu konudaki özverisinden dolayı, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Hatay halkı adına müteşekkiriz. Tabii ki Hatay kadim bir şehir. İstanbul da kadim bir şehir. Biri kültür başkentimiz ama birisi de medeniyetlerin başkenti. Bu iki şehrin ayakta kalması lazım. Çünkü ikisinin de ülkemize ve dünyaya kattığı çok fazlasıyla manevi değer var, kültürel değer var, tarihi değer var, ticari ve turizm değeri var. Bu nedenle bizim hep bir arada olmamız lazım. Büyük bir badire atlattık. Bu bir badireyi atlatırken de gerçekten de çok insanımızı kaybettik, çok şeyimizi kaybettik. Ama baktık ki ülkemizde ve yurt dışında hala insanlık yaşıyor. Bu 'İnsanlık yaşıyor' dedirtmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi."

"14'ÜNDEN SONRA ÇOK DAHA FAZLASINI HATAY'IMIZA YAPACAĞINIZA İNANIYORUZ"

"Ben eminim ki, bundan çok çok fazlasını, depremin ilk gününden itibaren hiç sorgusuz, sualsiz buradaki arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir'e bağlı arkadaşlarımız -ne Ekrem Bey'in haberi var ne benim haberim var ama- çok destek verdiler biliyorum. Bu, sadece Meclisimizden geçen görünen kısmı. Ben, gerçekten Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu kutlu olarak başladığımız yolda güzel sonuçlandırırız. 14'ünden sonra da bunu Ankara'dan imzalayıp, daha fazlasıyla Hatay'ın ayağa kalkmasına destek verecek bir pozisyonda olur. Biz de burada daha dik yürürüz, daha fazla insanımızın ayağa kalkmasına hızlı bir şekilde destek vermiş oluruz. Başkanım, biz bunu kaparo olarak kabul ediyoruz. İnşallah 14'ünden sonra, çok daha fazlasını Hatay'ımıza yapacağınıza inanıyoruz. O konuda söz almama gerek yok. Ona inanıyorum çünkü. Sizin kalbinizin yarısı İstanbul'a atıyorsa, yarısı da Hatay'a atıyor. Ama inşallah, hep birlikte bundan sonraki süreçte, özellikle de 14'ünden sonra bütün Türkiye'yi kapsayacak hizmetler yaparız. Allah da bizlere, sizlere onu nasip eder."

Hatay'a destek protokolünün imzalanmasının ardından Antakya'dan ayrılan İmamoğlu ve beraberindekiler, Samandağ ilçesine geçti. Yol boyu vatandaşların ilgisiyle karşılaşan ve aracı sık sık durdurulan İmamoğlu, depremzedelerle fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, cuma namazını da Samandağ Ebul Fütuh Camii'nde kıldı.