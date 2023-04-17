İbb'nin Bölgesel İstihdam Ofislerin'den 100 Bin Kişiye İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) aracılığıyla bugüne kadar 100 bin kişiye istihdam sağlandığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) aracılığıyla bugüne kadar 100 bin kişiye istihdam sağlandığı bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, iş arayan ile işvereni bir araya getirme hedefiyle 2020 yılında Bölgesel İstihdam Ofisleri projesi hayata geçirildi. Firmalar ve iş arayanlar buluşturan Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin fiziki ofis sayısı nisan ayı içerisinde art arda açılan Eyüpsultan, Çatalca, Zeytinburnu, Üsküdar Yavuztürk ve Şile ile 23'e ulaştı. İBB iştiraki İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne gelecek aylarda yenileri de dahil olacak.

Bölgesel İstihdam Ofisleri, toplamda 13 bini aşkın işveren, 610 bini aşan özgeçmiş ve günlük ortalama 2 bin 500 ilan, 10 bine yakın işgücü talebiyle firmalarla iş arayanları buluşturmaya devam ediyor.

İŞE YERLEŞTİRMELERDE GENÇ İSTİHDAMI İLK SIRADA

Kurulduğu 2020'den bu yana 100 bin kişiye istihdam sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri vasıtasıyla işe yerleştirilenler içinde 20-24 yaş grubu gençler tüm yerleştirmelerin üçte birini (yüzde 37) oluşturdu. 25-29 yaş grubu gençler yüzde 21 oran ile ikinci sırada, 30-34 yaş grubu işgücü ise üçüncü sırada yer aldı. Özellikle genç ve kadın istihdamına yönelik çalışmalara önem veren Bölgesel İstihdam Ofisleri, tam zamanlı çalışma yerine esnek çalışmayı tercih eden işgücüne iş fırsatları sunuyor. İBB'nin kız öğrenci yurtlarında kalan gençleri ziyaret eden ve onları yarı zamanlı iş olanakları hakkında bilgilendiren Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla yarı zamanlı iş talebinde bulunan öğrencilerden 60'ın üzerinde işe yerleştirildi.

KADIN İSTİHDAMI DA ARTIYOR

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, özellikle kadın istihdamının arttırılması ve kadınların iş hayatına ve üretime katılmasını desteklemek amacıyla firmalarla görüşüp 'kadınlara özel' iş imkanları ve pozisyonlar açılması konusunda yoğun çalışmalar yapıyor. İstanbul genelinde kadın istihdamı yüzde 31,54 iken Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin çalışmalarıyla işe kadın istihdamı yüzde 39'a çıktı.

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK İŞ BİRLİĞİYLE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞİYOR

Yenilenen yapısıyla kurs ve eğitimlerinde Enstitü İstanbul İSMEK, istihdama yönelik mesleki eğitimin payını artırdı. Bölgesel İstihdam Ofisleri ile Enstitü İstanbul İSMEK arasında yapılan çalışmalar sonucunda da firmaların aradığı nitelikte işgücünün yetiştirilmesine ve sonrasında istihdamına yardımcı olunuyor.

İBB açıklamasında, "İş bulmak isteyen adaylar, bio.ibb.istanbul portalı aracılığı ile veya 'İstanbul Senin- İş Ara İş Bul' uygulaması üzerinden özgeçmiş oluşturabilir, ofisleri ziyaret edebilir veya 444 8 333 numaralı hat üzerinden ise kariyer danışmanları ile görüşebilirler" denildi.