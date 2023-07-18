İBB'nin Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu Dere Islahı yatırımlarının açılışı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu Dere Islahı yatırımlarının açılışı yapıldı.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 yılda İstanbul'da 100'den fazla noktada altyapıya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önceki dönemlerde altyapının ihmal edildiğini savunan İmamoğlu, " İstanbul'da yağmur yağdığında selin ya da su baskınlarının yarattığı o çirkin görüntünün yerini, bu şehre ve ilçelerimize yakışan uygar görüntülerin var olması adına, yatırımlara özenli bir şekilde önem verdik. İstanbulluları üzen, utandıran, endişelendiren bu görüntülerden de uzak bir dönemi İstanbul'a kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Sorunlara çözümler ürettiklerini kaydeden İmamoğlu, "Tabiri caizse, İstanbul'u aslında yağmurla barıştırdık. Yağmur yağdığı andan itibaren endişe duyulan bir İstanbul'un tam aksine, yağmurun yine temiz bir şekilde akması gereken yere çaresini sunduk." dedi.

Kurak bir dönemden geçildiğini ve su tasarrufunun çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Melen Barajı, hala bitirilememiştir. Bugünün parasıyla neredeyse 20 milyara doğru yaklaşan bir yatırımın çöpe atılmak üzere olduğu bir süreçle karşı karşıyayız. 2019 seçimleri sürecinde, Sayın Cumhurbaşkanı o barajın bittiğini düşünerek, yanıltılarak barajın bittiğini ve 2050'ye kadar İstanbul'un su sorunu olmadığını ilan etmiştir. Kendilerinin dahi bitirilmediğini bilmedikleri bu baraj, aslında trajik bir biçimde, akıbeti belli olmayan bir proje çöplüğüne dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek kişilik kahramanlık öykülerine inanmadık"

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da ilçede yaptıkları çalışmalarla örnek bir belediye olduklarını söyledi.

Çalışmalarını ortak akılla gerçekleştirdiklerini belirten Kerimoğlu, "Siyaset anlayışımızın gereği olarak asla tek kişilik kahramanlık öykülerine inanmadık. Örgütlü mücadele, birlikte mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine bağlılıkla bunları yaptık. Kamucu olduk, halkçı olduk, laik, devrimci olduk, Atatürk milliyetçiliğinden taviz vermedik ve bir gün olsun CHP'liliğimizden ödün vermedik. Tüm yurttaşlarımıza eşit yakınlıkta hizmet ettik. CHP'li olmaktan, CHP'ye hizmet etmekten, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıktan, CHP'nin ilke, prensip ve değerlerinden asla ve asla vazgeçmedik." diye konuştu.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yapılan çalışmadan dolayı İmamoğlu'na teşekkür eden Kerimoğlu, bölge sakinleri adına yaklaşık 50 bin metrekare alanın kent meydanı haline getirilmesini istediklerini söyledi.

İBB'nin İstanbul Caddesi'ndeki çalışmalarına değinen Kerimoğlu, caddede yapılan 3 yıllık çalışma sonucunda özellikle hafta sonları oradaki trafik çıkmazından, kaosundan halkın çok şikayetçi olduğunu aktardı. Kerimoğlu, caddedeki trafik akışının yer altına alınıp üst kısmın meydan olarak düzenlenmesi yönündeki taleplerinin bir kez daha gözden geçirilmesini istedi.

"Bu hizmetleri lütfen yerinde verin"

Kerimoğlu, Bakırköy'e ilave yapılacak bir tesisle Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Arnavutköy'ün kanalizasyonu ile arıtma sisteminin birleştirilmesini istemediklerini dile getirerek, Bakırköy ve Ataköy'de kanalizasyon ve arıtma tesisinin yeterli olduğunu, yeni tesisler, yeni arıtma alanlarının yapılmasını istemediklerini kaydetti.

Diğer ilçelerde yapılacak bu tür tesislerin yerinde olması gerektiğini dile getiren Kerimoğlu, "Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler'in bir arıtması yapılacaksa her alanda olduğu gibi hizmeti lütfen yerinde verelim." dedi.

İmamoğlu ile Bakan Mehmet Özhaseki görüşmesi

İmamoğlu, açılışın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptıkları görüşmenin içeriğine yönelik soru üzerine İmamoğlu, İstanbul'da başta deprem ve dönüşüm olmak üzere birçok konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu konuda bazı prensip kararları aldıklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İşbirliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda, bir 'Deprem Konseyi, Deprem Kurulu' tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının, başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, işbirliği içerisinde, bütünlükçü bir sistemle şeffaf, aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul'a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi. Karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık."

Bakanlığın bir çalışma stratejisi oluşturacağını belirten İmamoğlu, "Bizden de ilgili strateji çalışma grupları talep edecekler ve biz, bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. İstanbul'da on binlerce yapının dönüşmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. Depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok umutla karşılıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yaptığı "değişim" çağrılarına yönelik bir soru sorulmak istenmesi üzerine İmamoğlu, "Teşekkür ederim. Bu konuya girmeyeceğiz." dedi.

İmamoğlu kendisi hakkında açılan davalara yönelik bir soru üzerine ise "Hukuka dair söylenecek çok şey var. Hem şehrimizi, ülkemizi, siyasi ortamımızı değerlendirecek konuları çok geçmeden birkaç hafta içerisinde sizlerle oturur değerlendiririz." diye konuştu.