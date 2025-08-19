İBB'nin 'Ay Tozunda Yürür Gibi' Sergisi Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğinde hazırlanan "Ay Tozunda Yürür Gibi" sergisi, 20 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergide resim, heykel, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerden birçok eser yer alıyor.

Hicran Aksöz'ün küratörlüğünde hazırlanan sergi, adını Ay yüzeyine atılan ilk insan adımlarından esinlenerek alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, sergiye dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ay Tozunda Yürür Gibi, hem bireyin iç dünyasına hem de toplumun ortak belleğine dokunan güçlü bir seçki. Farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini aynı çatı altında buluştururken, izleyiciyi de bu çok katmanlı yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu değerli projeye vizyonuyla yön veren küratörümüz Hicran Aksöz'e, değerli eserleriyle sergide yer alan tüm sanatçılarımıza ve İyilik İçin Sanat Derneğine teşekkür ediyorum. Taksim Sanat'ta böylesine özel bir sergiyi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Sergide Mehmet Anik, Hasiyne Ayhan, Ahmet Hamdi Başsöz, Daniela Budişteanu, Zeynep Baloğlu, Delfin Demirgüreş, İrem Deniz, Ayşegül Düşek, Buse Elçi, Nida Erdoğan, Fadik Erin, Kardelen Erken, Asya Nur Hasgül, Ezgi Kanargı, Melike Kuş, Ece Kuyu, Esra Mengülerek, Modilda, Fatih Özkan, Beyzanur Özyurt, Yağız Seis, Barışcan Seval, Barış Can Solak, Gülşah Sözbir, İrem Nur Taşkın, Emir Furkan Tekkalmaz, Nadide Üster, Emir Yasin Yağmurca ve Ali Yayla'nın eserleri yer alıyor.