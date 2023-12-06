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İBB'nin açtığı kütüphanede sınava hazırlanan öğrenci 500 tam puan aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sancaktepe Sarıgazi'de açtığı Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde sınava hazırlanan Mahir Ali Taş, 2023 LGS'de 500 tam puan alıp, Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahir Ali'nin başarısı için gurur duyduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sancaktepe Sarıgazi'de açtığı Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde sınava hazırlanan Mahir Ali Taş, 2023 LGS'de 500 tam puan alıp, Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğe dair pek çok planı olduğunu ancak en cok CERN'ev gitmek istediğini söyleyen Mahir Ali'nin başarısı için, "Bir Belediye, kamu yöneticisi için bundan daha büyük gurur duyulacak bir şey yok, göğsüm kabardı" dedi.

Mahir Ali Taş, 2009 Sancaktepe doğumlu. İlk ve ortaokulu Sancaktepe'de okudu. Annesi sınıf öğretmeni, babası ise emekli mimar olan Mahir Ali, aslen Malatyalı bir ailenin ikinci çocuğu. Abisi de müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Mahir Ali Taş, İBB'nin Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi'nde 30 Temmuz 2022 tarihinde hizmete sunduğu Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde sınava hazırlanarak, 2023 LGS'de 500 tam puan alıp Kabataş Erkek Lisesi'ne girdi.

İMAMOĞLU: BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahir Ali'nin başarısı için "çok özel bir hikaye" derken, şunları ifade etti:

"Göreve geldiğimizden bu yana İstanbul'da 40 yeni kütüphaneyi hizmete açtık. Kütüphanelerin içini kitaplarla doldurduk; gençlerimizi insanlığın bilgi birikimiyle buluşturduk. Kütüphaneleri açtığımızda, aslında her zaman söylediğim bir şey vardı. 'Bazen bir kişinin hayatını değiştirirsiniz, o bir kişi, bütün dünyanın yaşamını bambaşka bir yere taşıyabilir.' Çok özel bir hikaye; geçenlerde tesadüfen bir arkadaşımdan dinledim. Sancaktepe Sarıgazi'de açtığımız Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde her gününü geçiren Mahir (Mahir Ali Taş) isimli çocuğumuz, 2023 LGS'de 500 tam puan alarak, Kabataş Erkek Lisesi'ne girdi. Dolayısıyla bir belediye yöneticisi için, bir kamu yöneticisi için bundan daha büyük gurur duyulacak başka bir şey yok. O bakımdan çocuklarımızın hayatını değiştirmek, gençlerimiz veya insanlarımızın bu kaynaklardan yararlanmalarını sağlayarak, onları geleceğe hazırlamak; herhalde en büyük hedefimiz olsa gerek. Biz bu projelerimizle sadece kamu hizmetlerine erişimde adaleti ve fırsat eşitliğini sağlamıyoruz, şehrimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek yeteneklerin de önünü açıyoruz."

Mahir Ali Taş da sınava hazırlanış sürecinde yaşadıklarını ve hedeflerini şöyle anlattı:

"KÜTÜPHANEDE ÇALIŞMAK BENİ MOTİVE ETTİ: LGS sınavına hazırlık için 8. sınıfta kursa gitmeye başladım. Sadece kurstaki derslerin sınava hazırlanmamda yeterli olmadığını gördüm. O sıralarda Sancaktepe'de İBB'nin bir kütüphane açtığını duymuştum. Bir gün okul çıkışı ders çalışmak için arkadaşımla beraber Yaşar Kemal Kütüphanesi'ne gittik. O günden sonra dershanenin olmadığı günler devamlı Yaşar Kemal'deydim. Kütüphanede sizin gibi konsantre bir şekilde ders çalışan insanları görünce, ne kadar doğru bir yerde olduğumu anladım. Burası sizi çalışmaya motive ediyordu.

DİKKAT DAĞITICI ÖĞELERDEN UZAKTA, RAHAT ÇALIŞTIM: Ayrıca kütüphanede olmak, evde etrafınızda bulunan dikkat dağıtıcı öğelerden uzakta tutuyordu sizi. Örneğin bilgisayar veya cep telefonu. Cep telefonum yoktu ve bunun sınavdan tam puan almamda oldukça etkili olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz günümüzde cep telefonları dikkat dağınıklığı ve zaman kaybına sebep oluyor.

ÜCRETSİZ VERİLEN TEST KİTAPLARI DA ÇOK FAYDALI OLDU: Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim; Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde bize ücretsiz dağıtılan LGS test kitaplarını da ek kaynak olarak kullandım. O da benim için çok yararlı oldu.

CERN'E GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUM: Birinci olduğumu evde ailemle birlikte öğrendim. Aslına bakarsanız sınavdan çıktıktan sonra böyle bir sonucu bekliyordum. Sınav öncesinde girdiğim deneme sınavı sonuçlarım da iyi geliyordu. Her gün düzenli şekilde soru çözmek, mutlaka okumak (kitap, dergi, gazete vb. artık neye ilginiz varsa) ve en önemlisi LGS'yi bir stres kaynağına dönüştürmemek, süreci iyi değerlendirmek… Siz, yeterince ve düzenli şekilde çalıştığınızda sonuç kendiliğinden güzel geliyor. Bunun dışında geleceğe dair ise pek çok planım var. Fakat en çok CERN'e gitmek istiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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