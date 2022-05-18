İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla 14'üncü kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla 14'üncü kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME'nin gündemine getirdi. Öneri toplantıda oy çokluğuyla 14'üncü kez reddedildi. 5 bin yeni taksi ve 500 tanesi engelli erişimine özel olacak olan yeni taksi sistemi teklifi UKOME toplantısında 14'üncü kez reddedildi. Toplantı, Yenikapı Etkinlik Alanı Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. Öte yandan İstanbul geneli çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifinin alt komisyonda görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

(Deniz Zeybek - Emre Baba-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title