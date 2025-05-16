İBB, Müzeler Haftası’nda Ücretsiz Ziyaret ve İndirimli Bilet Kampanyaları Başlattı

İBB, Müzeler Haftası’nda Ücretsiz Ziyaret ve İndirimli Bilet Kampanyaları Başlattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası dolayısıyla Türk vatandaşlarına belirli müzeleri ücretsiz ziyaret etme imkanı sunarken, 6-22 yaş arası öğrencilere özel indirimli biletler ile kültür ve sanat etkinliklerini teşvik ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla iki kampanya başlattı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kültür sanatı erişilebilir kılmak amacıyla Türk vatandaşları 18 Mayıs'ta 09.00-14.00 saatlerinde Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk ve Şerefiye Sarnıcı'nı ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan işlemler bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini Kültür AŞ'ye bağlı müzelerin girişlerinde ibraz etmesi yeterli olacak.

"Şehr-i Alem Müze Rotam" ile de 5 müze için "5x5" kampanyası kapsamındaki biletler yüzde 20 indirimli satılacak.

Ödüllü müzeler, 6-22 yaşındaki öğrencilere yüzde 50 indirimli

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, 16 Mayıs-16 Haziran'da öğrencilere indirimli olacak.

En son teknolojiyle hayata geçirilen ödüllü müzeleri, 6-22 yaşındaki öğrenciler yüzde 50 indirimle keşfetme fırsatı bulabilecek.

DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Sultanahmet'te Defter-i Hakani Nezareti binasında bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, ziyaretçilerini Ayasofya'nın kuruluşundan bugüne uzanan hikayeye ortak ediyor.

Tarihi dokuyu modern teknolojiler ve hikaye anlatıcılığı ile harmanlayarak ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa çıkaran müze, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan etkileyici bir deneyim sunuyor.

İzmir Selçuk'ta Efes Antik Kenti içinde yer alan Efes Deneyim Müzesinde ise ziyaretçiler, immersif (sarmalayan) teknolojiler sayesinde Efes'in antik çağdaki caddelerini, tapınaklarını, pazar yerlerini keşfederken, depremleri, içindeymiş gibi hissediyor. Bu deneyimleri sırasında Androklos, Kleopatra, Marcus Antonius, Artemis ve St. Paul gibi dönemin önemli figürleriyle tanışıyorlar.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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