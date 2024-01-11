İBB Meclisi, Başkanın Danışmanlarına Ödenecek Ücreti Görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin bu ayki son oturumu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, İBB Başkanının danışmanlarına ödenecek ücretin tespitine ilişkin madde görüşüldü.

Gündem maddesinde, İBB Genel Sekreterinin brüt maaşının 83 bin 793 lira olduğu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında, görev yapan danışmanlara 2024 yılının ilk 6 ayındaki döneminde ödenecek ücretin, genel sekreterin brüt maaşının yüzde 75'ini aşmayacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, danışmanlara 62 bin 845 lira brüt maaş verilmesi teklif edildi.

Görüşülen teklif, mecliste onaylandı.

"Halen disiplinde ihraç dosyamız beklemektedir"

Gündem dışı konuşmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, 5 yıl boyunca ilk defa kürsüde konuştuğunu ve bu konuşmasının veda konuşması olduğunu söyledi.

Beşiktaş'taki Swissotel'in bulunduğu arsanın satışı konusuna değinen Tüy, bu satışta kamu yararı değil kamu zararı gördüğünü ve bu satışa "ret" kararı verdiğini belirtti.

Tüy, "Burada sevgili grup başkanvekilime (CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı) şunu söylemek istiyorum. Haklılığımızı yargı tescil etti, sizlerin de tescil etmesini istiyorum, çünkü halen disiplinde ihraç dosyamız beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a, Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu ve Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun'a yardımlarından dolayı teşekkür eden Tüy, Türkiye'nin 100 yıllık siyasi tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin, Kürt sorununda Kürtlere samimi olarak yaklaştığını söyledi.

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Mehmet Ali Tüy'ün bugünkü konuşmanın CHP grubunun bilgisi ve izni dahilinde olmadığını bildirdi.

Gündem dışı konuşma talebinin gruptan gelmediğini kaydeden Kösedağı, Meclis Başkanı Okul'un bu konuşmayı kendi inisiyatifiyle verdiğini ve Tüy'ün konuşmalarının CHP grubunu ve partiyi değil, şahsını bağladığını ifade etti.

Meclis 1. Başkanvekili Okul, bütün meclis üyelerinin, talebi doğrultusunda, meclisin uygunluğuna göre konuşma yapabileceğini belirtti.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, meclis üyelerinin, şahsı adına mecliste, meclis başkanının müsaadeleriyle konuşma hakkı olduğunu söyledi.