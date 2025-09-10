İBB Meclisi'nde Yolsuzluk İddiaları ve Esenler Projeleri Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyedeki yolsuzluk iddiaları ile Esenler'deki projelere ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özden Bilgiş, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin hakkındaki iddialara değinerek, şunları söyledi:

"İBB'ye bağlı şirketlerde özellikle Medya AŞ ve Kültür AŞ'de yürütülen soruşturmalar kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' gibi suçlamalara dayalı süreçler işletilmiştir. Söz konusu kişi, 20 Mayıs 2025'te üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınmıştır. Ayrıca 11 Haziran 2025 tarihli haberlerde, Beylikdüzü Belediyesi dönemine uzanan ilişki ve ihale ağlarına dair beyanlar dosyaya girmiştir. Bu beyanlar, geçmişte Beylikdüzü'ndeki uygulamalarla İBB'deki ihaleler arasında süreklilik arz eden bir ilişki olduğu iddiasını gündeme taşımaktadır."

Bilgiş, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımına ilişkin bu ciddi iddialar karşısında, İBB yönetiminin hangi idari tedbirleri aldığı, alacağı ve ilgili kişinin kurumdaki güncel görev ve yetkilerinin ne olduğu hususunun kamuoyunun bilgi alma hakkı açısından önem taşıdığını söyledi.

Bu kişinin İBB'deki güncel pozisyonu, görev tanımı ve imza ve yetki sınırlarının ne olduğunu soran Bilgiş, şunları kaydetti:

"Basında 'İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı' olarak geçtiği görülmektedir. Resmi ünvan ve görev yönergesi paylaşılacak mıdır? 20 Mayıs 2025'teki üçüncü dalga operasyondan başlayarak bugüne kadar, bu şahıs hakkında İBB içinde idari soruşturma, açığa alma, görevden uzaklaştırma, görev değişikliği gibi işlemler yapılmış mıdır? Yapıldıysa tarih-sayı bilgileri nelerdir? Yapılmadıysa gerekçesi nedir? Soruşturma kapsamında tutuklanan/serbest bırakılan kişiler ve alınan yeni gözaltı veya tutuklama kararları dikkate alındığında, örneğin 12-14 Ağustos 2025 tarihli kararlar, İBB yönetimi hangi geçici risk azaltma önlemlerini devreye almıştır?"

Haziran 2025 tarihli haberlerde, Beylikdüzü Belediyesi döneminde başlayan ilişki ağları ve ihale pratiklerinin İBB dönemine taşındığı yönünde beyanlar ve iddialar yer aldığını belirten Bilgiş, "İBB yönetimi, Beylikdüzü dönemine ilişkin bu iddiaların İBB'deki uygulamalara yansıyıp yansımadığını tespit etmek üzere geçmişe dönük bir uygunluk/etik inceleme başlatmış mıdır? Başlatıldıysa kapsam ve bulgular nedir?" sorularını yöneltti.

Bilgiş, "Kamuoyunda tartışılan aynı veya bağlı şirketlere çok sayıda iş verilmesi iddialarına ilişkin, 2014-2025 döneminde İBB ve bağlı şirketlerce ilgili şahsın görev yaptığı birimlerin önerisi veya onayıyla sonuçlanan ihalelerin firma bazlı dağılımı, sözleşme bedelleri ve teslimat-performans raporları şeffaf bir veri seti olarak paylaşılacak mıdır?" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy çokluğuyla reddedildi.

"Esenler için bugüne kadar hangi yeni projeleri hayata geçirdiniz"

AK Parti'li Meclis Üyesi Hasan Şahin, Esenler'de tamamlanmayan ve plandan çıkarılan projelere ilişkin soru önergesi verdi.

2019 yılında İstanbul'a büyük vaatlerle gelen İBB yönetiminin Esenler için de birçok söz verdiğini kaydeden Şahin, "Ancak geçen yıllar içerisinde bu vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediği, Esenler halkına verilen sözlerin tutulmadığı acı bir gerçektir. Esenler'de yıllardır bekleyen projeler ya durdurulmuş ya da sürüncemede bırakılmış, bu da ilçemiz halkının sosyal yaşamdan ulaşıma, altyapıdan kültürel hizmetlere kadar birçok alanda mağdur edilmesine yol açmıştır. İBB yönetiminden Esenler'in hak ettiği hizmeti alamaması, hem kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığının hem de vatandaşın iradesine verilen sözlerin yok sayıldığının en açık göstergesidir." diye konuştu.

Şahin, AK Parti döneminde, Atışalanı Köyiçi Aile Parkı ve Zemin Altı Otoparkı olarak planlanan alanda, yeni İBB yönetiminin projeyi değiştirerek yer altı otoparkını iptal ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Atışalan Köyiçi semti olarak bilinen bu bölgede son derece ihtiyaç olmasına rağmen otopark projesi neden iptal edilmiştir? Esenlerimizin Kuruluş Mahallesi'nde yapılacak bu proje, hem otopark sorununu çözmek hem de ailelere nefes aldıracak bir meydan ve park kazandırmak için planlanmıştı. Ancak yeni İBB yönetimi, AK Parti döneminde binbir zorlukla kamulaştırma yapılarak halka kazandırılan projeyi değiştirerek yer altı otoparkını iptal etti ve alanı betonla doldurdu. Esenler'in en kadim mahallesinde halkın en önemli ihtiyacına doğrudan cevap verecek bu proje hangi gerekçelerle iptal edilmiştir? Bu iptale kimler karar vermiştir? Kamu kaynakları kullanılarak hazırlanan bu proje yerine neden halkın talep etmediği başka bir düzenleme yapılmıştır? İBB yönetimi, bu iptal kararının bölgedeki trafik ve otopark sorununu daha da derinleştirdiğinin farkında mıdır ve bu mağduriyetin giderilmesi için ne zaman somut bir adım atacaktır?"

Esenler'e turistik ve kültürel değer katacak, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Esenler Kent Meydanı'nı entegre edecek Nostaljik Tren Projesi gibi projelerin tamamının durdurulduğunu ve iptal edildiğini aktaran Şahin, şu soruları yöneltti:

"Projelerin iptal edilme sebepleri nelerdir? 6 yıldır olmadık yerlere kaynak aktaran İBB yönetimi, bu kadar hayati projelere neden kaynak bulamamıştır? Bu projelerin Esenlerli on binlerce insanın hayatını kolaylaştıracağı bilindiği halde yapılmaması, Esenler halkına karşı yapılan siyasi bir tavır mıdır? Bahsettiğimiz projelerle ilgili halihazırda yapılmasıyla ilgili bir düşünceniz var mıdır? Esenler için bugüne kadar hangi yeni projeleri hayata geçirdiniz? 'İstanbul'da hayatı kolaylaştıracağız' diyerek göreve geldiğiniz halde, Esenler'de hangi konularda hayatı kolaylaştırıcı hizmetler yaptınız?"

Soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.