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İBB Meclisinde Suriye'deki gelişmeler tartışıldı

İBB Meclisinde Suriye'deki gelişmeler tartışıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Suriye'deki gelişmeler tartışıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Suriye'deki gelişmeler tartışıldı.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı Mecliste, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşananlar ele alındı.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Isparta'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askere Allah'tan rahmet diledi.

Suriye'de yaşanan olaylara değinen Okul, şunları kaydetti:

"Malum uzun yıllardır, 50 yılın üzerindeki bu antidemokratik Baas rejimi Suriye'de dün itibarıyla sonlanmış bulunuyor. Suriye'de 13 yıldır süren bir savaş vardı. Türkiye, Türk halkı bu süreç boyunca tarihi misyonu gereği Suriyeli kardeşlerinin yanında olmuştur. Kapılarını Suriyeli vatandaşlarına açmıştır. Ülkemiz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün dünyaya bir insanlık dersi vermiştir. Hiçbir beklenti olmadan milyonlarca Suriyeli göçmene sahip çıkmış onların canlarını ve mallarını korumuştur."

Bu sürecin ardından demokratik bir Suriye hükümeti kurulmasını temenni ettiklerini dile getiren Okul, "Tabii ki Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Tekrar bu rejimin bitmesiyle beraber ben Suriye halkını tebrik ediyorum. Suriye'ye, ülkemize ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Suriye meselesinde rahatsız olunmasına anlam veremiyorum"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Isparta'daki kazaya ilişkin "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelere ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. Tekrarının olmamasını diliyoruz." dedi.

Mecliste Suriye konusuna girildiğine dikkati çeken Sakalar, "Ben o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Suriye politikasında ülkemizin bugüne kadarki yalpalamaları hepimizin malumu. Kardeşim Esad'dan Esed'e geldik, Esad'a döndük. Başkanım burada amacım benim siyaset yapmak değil." ifadelerini kullandı.

Sakalar, yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948'de kabul edilmiş. 1948 yılından beri dünyada biz hala da insan hakları ihlallerini konuşuyoruz. Bugüne kadar Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri, diliyorum ki bundan sonra olmasın. Ülkemiz de dahil hiçbir yerde insan hakları ihlalleri artık olmasın. Suriye'de evet bir rejim devrildi, baskıcı bir rejim devrildi. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Suriye halkının da artık barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış. Bizim tek sözümüz budur."

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da "Suriye meselesinde rahatsız olunmasına anlam veremiyorum. Baskıcı bir rejim değil, diktatör bir rejim vardı. İnsan haklarını da andığımız bu günde orada bulunan ve yıllarca eziyet gören, soykırıma uğrayan kardeşlerimiz nihayet kendi kararlarını vermiş, diktatör rejimine son vermiştir. Orada vatanı, toprağı ve ailesi için savaşan bütün savaşçılara buradan selamlarımı gönderiyorum." şeklinde konuştu.

"Bu siyasete alet edilecek bir mesele değil"

Tekrar söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Okul, Suriye konusunda milli bir meselenin konuşulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben üzülerek şahit oldum. Sayın CHP Grup Başkanvekili, bu noktada ülkemize 'yalpaladığı' konusunda böyle bir serzenişte bulundu. Bu bir milli mesele. Bu siyasete alet edilecek bir mesele değil. Komşumuzda bir yangın oldu ve bu ülke tarihi misyonuna sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milyonlarca mülteciye sahip çıktı. Onların hakkını korudu. Hiçbir karşılık beklemeden milyonlara biz yıllarca sahip çıktık."

Suriye'de diktatöryal rejimin devrildiğine işaret eden Okul, "İnşallah bizim tek temennimiz bundan sonraki süreçte orada insan haklarına dayalı demokratik bir rejim ortaya çıkar. Bizim buradaki kırmızı çizgimizi tekrar söylüyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. İnsan hakları bizim kırmızı çizgimizdir. Ben tekrar bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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