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İBB MECLİSİNDE SİNEK VE SERGİ ELEŞTİRİSİ

İBB MECLİSİNDE SİNEK VE SERGİ ELEŞTİRİSİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, " 2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, " 2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler" dedi. AK Parti grubu da Feshane'de açılan sergiye tepki gösterdi. CHP grubu ise, Feshane'nin önceki dönemde perişan halde olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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