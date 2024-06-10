Silivri'de Kadınlar Plajı Tartışması İBB Meclisinde Gündeme Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Silivri'de kapatılan kadınlar plajı tartışıldı.

İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, yerel seçimlerin üzerinden iki ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen ülke gündeminin hala etkisinden çıkamadığını söyledi.

Bu noktada CHP'li Silivri Belediyesinin kapattığı kadınlar plajının gündeme geldiğine değinen Ayhan, şöyle konuştu:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kendisinden önceki dönemde faaliyete geçirilen 'Kadınlar Plajı'nı eleştirerek burayı herkesin kullanımına açmak suretiyle bu uygulamaya son vereceklerini ilan ettiler ve bu durumu açıklarken de dolaylı yoldan kendisinden önceki yönetimi töhmet altında bırakan cümleler sarf ettiler. Ne dedi peki Balcıoğlu, aynen aktarıyorum: 'Kadınların her alanda özgürleştirilmeye ihtiyacı var. Ben bunu savunuyorum. Örnekleri var. Afganistan'a gidin, İran'a gidin, Arabistan'a gidin… İnanın kadınlar okullarda bile ayrıştırılmış durumda, halk otobüslerinde ayrıştırılmış durumda… Atatürk ne dedi, 'Türkiye Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler ufkunda ilerlemek zorundadır' dedi. Biz o seviyeyi yakalamışız. Ben kadın plajlarını savunmanın, kadını korumak olduğunu düşünmüyorum…' diyor Balcıoğlu ve devamında da 'Kadınlarımızı özgürleştireceğiz.' cümlesini yineliyor."

Çağdaş medeniyet ile kadınlar plajının tam olarak bağının, bağlantısının ne olduğunu soran Ayhan, "Silivri Kadınlar Plajı'nın, Afganistan ile İran ve Arabistan ile ne ilgisi var? Yani siz insanlara kendi tercihlerinizi dayatmak niyetindeyseniz şayet bunu açıkça söylemelisiniz. Zira sunmuş olduğunuz gerekçe ile yapmış olduğunuz uygulamanın uzaktan yakından alakası bulunmuyor. Muasır medeniyet seviyesine kadınlar plajını kapatarak mı ulaşacağız ya da kendi tercihlerimizi insanlara dayatarak mı varacağız? Silivri yönetimine göre karma plajlarda denize girme tercihinde bulunmayan kadınlarımızın denize girmeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Mevcut Silivri yönetiminin, kadınlara ya karma plajda denize girmeyi ya da denizden faydalanma hakkının ellerinden alınmasını dayattığını belirten Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay tam olarak bundan ibaret, o sebeple siz hiç 'Kadınlarımızı özgürleştireceğim' gibi popülist ve altı boş söylemlerin ardına gizlenmeye çalışmayın. Bize göre Silivri Belediyesinin almış olduğu bu karar, o tesisi kullanan kadınların haklarına ve özgürlüklerine yönelik ciddi bir müdahale niteliğindedir. Bu plaj orayı tercih eden kadınların rahat bir şekilde denize girebilecekleri, sosyal faaliyette bulunabilecekleri bir alan sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yine bu plaj orayı tercih eden kadınlarımızın, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını desteklemekte, onların toplumsal yaşama katılımını artırmakta önemli bir rol oynamaktaydı. Ancak alınan kapatma kararı bu kazanımları yok saymakta ve kadınlarımızın özgürlük alanını daraltmaktadır. Dolayısıyla alınan bu kararın gerekçesi olarak öne sürülen 'Kadınların özgürleştirilmesi' söylemini asla kabul etmiyoruz. Meclis olarak da kadınlarımızın haklarına sahip çıkmak ve onların tercihlerine saygı duyulması gerektiğini telkin etmek bizlerin sorumluluğudur. Bu vesile ile kadınlar plajının kapatılması kararının yeniden değerlendirilmesini ve bu yanlış adımdan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz."

"Kadınlar plajı, tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışı"

Daha sonra söz alan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bu konunun suistimal edilmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, hukuk devleti olduğunu, herkesin yasalar çerçevesinde hareket edeceğini ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bahse konu Selimpaşa'daki kadınlar plajı, tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışıdır. Benim gerek siyasi ekibim gerekse idari ekibimin kimsenin giyimiyle, düşüncesiyle, değer yargılarıyla işimiz yok. Bu kadar net. Kimsenin de olmamalı. Burası özgür bir ülke. Bununla birlikte biz özellikle arkadaşlarımızla yasalar çerçevesinde hareket ettik ve çıkar yolu aradık ancak bulamadık. O sebeple bu alanın tekrar tümünü, kamunun tamamının kullanımına açtık."

Balcıoğlu, TBMM'de yasanın değişmesi halinde kadınlar plajını yapacağını kaydetti.

"Kadınları özgürleştirme teşebbüsünden bu noktaya gelmesi kıymetli"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "Bora Başkanın, kadınları özgürleştirme teşebbüsünden bu noktaya gelmesi kıymetli. Aslında zımnen o yapmış olduğu konuşmadaki gerekçelerin, referansların doğru olmadığını bugün kendisinden duymuş olduk. Ben kendisine teşekkür ediyorum geldiği nokta, süreç itibarıyla..." dedi.

Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Biz eğer mevzuatta bir sıkıntı varsa Hükümetimizle, Bakanlığımızla ilgili yapılacak bir düzenleme varsa biz her türlü desteği vereceğiz, görüşmelerimizi yaparız ama Bora Başkan'dan da mevzuat müsade edecek noktaya gelirse tekrar kadınlar plajının açılması konusunda kendisinden bir söz talebimiz olsun..."

"Bir an önce bu yanlıştan dönülerek kadınlarımıza yeni bir tesis kazandırılması gerekiyor"

MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, "Biraz evvel kadınlar plajıyla alakalı Sayın Başkan (Bora Balcıoğlu) tarafından dile getirilen gerekçe, plajın kapatılması kararının esas nedeninin açıkçası kamuflajıdır." dedi.

Silivri Belediyesi Meclisinde MHP Grup Başkanvekili olduğunu anlatan Aşkın, geçen dönemde Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından kadınların talebi üzerine şezlong ve şemsiyenin ücretsiz olduğu, 1 liraya çay, 5 liraya kahve içebilecekleri, rahatça denize girebilecekleri ve zaman geçirebilecekleri bir tesisi hizmete sunduklarını belirtti.

Aşkın, "Balcıoğlu seçimden sonra ilk iş olarak kadınlar plajını kapattı ve oradaki tesisi söktü. Ben de Meclis'te kendilerine sordum. Silivri Belediyesi, sahilde tek sıkıntılı, hukuka aykırı plaj olarak kadınlar plajını mı gördü?" ifadelerini kullandı.

Burada amacın kanunun uygulanması veya şikayetlerin çözümlenmesi olmadığını dile getiren Aşkın, şunları kaydetti:

"Bunu çok rahat, usulüne uygun bir şekilde yapabilirdi. Yeni bir kadınlar plajı yapıp bu plajı hizmete açıp, diğer kadınlar plajını ondan sonra sökebilirdi ama başta kendisi olmak üzere maalesef bizi özgürleştirme gibi bir misyonunun, kimsenin haddi olmadığını burada bir kez daha dile getiriyorum. Türkiye'de kadınların özgürleştirilmeye ihtiyacı olduğu da söz konusu değil. Kendisinin de bu fikirden bir an önce dönmesi gerektiğini düşünüyorum ve hatırlatıyorum. Bu kadınlar plajı noktasında da bir an önce bu yanlıştan dönülerek kadınlarımıza yeni bir tesis kazandırılması gerekiyor."

Tekrar söz alan Silivri Belediyesi Başkanı Balcıoğlu, yasal düzenlemeye işaret ederek, farklı bir algı oluşturulduğunu, kadınlar plajına karşı olmadığını söyledi.