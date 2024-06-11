İBB Meclisinde sahipsiz köpekler ve Roma gezisi masraflarıyla ilgili soru önergeleri kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, kentteki sahipsiz köpeklerin sayısıyla ilgili soru önergesi verildi.

İBB Meclisi haziran ayı ikinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulhakim Kaya, İstanbul'daki sahipsiz köpeklerle ilgili soru önergesi verdi.

İBB'de İstanbul sınırları içerisinde yıllara dayalı sahipsiz hayvan popülasyonuna dair veri olup olmadığını soran Kaya, "Bu başlık özelinde İstanbul'daki sahipsiz köpek sayısı nedir, ilçelere ve yıllara göre elinizde bir veri var mıdır? Ayrıca, geçiçi bakımevleriyle ilgili son 5 yılda hizmete aldığınız bir tesis olmuş mudur? Halihazırda projelendirdiğiniz, inşa ettiğiniz, yapımı devam eden bakımeviniz var mıdır, varsa nerededir?" sorularını yöneltti.

Kaya, 2018 yılında projelendirilen Kadıköy Hayvan Hastanesi'nin durumu hakkında bilgi talep ederek, "Sahipsiz hayvan kısırlaştırılmasındaki çalışmalarınız nelerdir? İyileştirme için çalışmanız var mıdır?" dedi.

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'nin Roma gezisinin masrafları da soruldu

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, İBB'nin 10 Ocak'ta 934 milyon liralık rekor miktarda kültür sanat ihalesi yaptığını söyledi.

"Muhtelif turizm organizasyonları ve tanıtım" kapsamında geçen nisan ayında yapılan ihaleden de bahseden Yücel, "İhalelerde yok yok. '1975 adet yurt dışı uçak bileti, 1175 adet yurt içi uçak bileti olmak üzere toplam 3 bin 170 adet uçak bileti, 2 bin 225 adet konaklama, 1 milyon 150 bin adet broşür, 35 bin adet sanatçı kulis yemeği, 20 bin adet kokteyl, 2 bin 500 adet konser ve dinleti, 117 bin 400 saniye film yapımı, 750 bin saniye video çekimi, 140 bin metrekare çadır' şeklinde uzayıp gidiyor. Herhalde bu ihale İBB tarihinin en yüksek kültür sanat ihalesidir." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2027 Avrupa Oyunları için düzenlenen imza törenine katılmak üzere belediye bütçesinden 45'i gazeteci, 73 kişinin Roma'ya götürülmesine de değinen Yücel, "Geçtiğimiz ay 45 gazeteciyle gittiğiniz lüks Roma gezisi tartışılırken 160 milyon liralık turizm organizasyon ve tanıtım ihalesi yapmanızı İstanbul halkının takdirine bırakıyoruz. Üstelik, 'Belediyelere israf genelgesi yayınlayacağız. Her kuruş, sosyal belediyecilik için, yoksullar için, dezavantajlı guruplar için harcanacak.' açıklaması yapan Sayın Genel Başkan'ınıza rağmen israfla mücadele maalesef afişlerde kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Yücel, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ettiği önergesinde, "Bu yapılan ihaleler ve içerikleri doğru mudur, doğruysa bu yüksek miktar ve içerikteki ihaleler israf değil midir? Roma gezisinin masrafları bu ihale kapsamında mı yapılmıştır? Kültür sanatta 2024 yılı içerisinde başka ihaleler de yapmayı planlıyor musunuz?" sorularına yer verdi.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.