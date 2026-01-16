Pendik'te Kur'an Kursu Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Pendik'teki bir caminin yanına Kur'an kursu yapılmasını öngören kısmın çıkarılarak imar planı değişikliğinin onaylanması tartışmaya neden oldu.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Mecliste, Pendik'teki "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı"na ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Maddenin kabulünün ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, gündem maddesinin bir hayırseverin yaptığı camiyle ilgili olduğunu söyledi.

Herkesin Miraç Kandili'ni tebrik eden Türkyılmaz, "Böyle bir günde, bu dosyanın bizim arzu ettiğimiz şekilde geçmesini isterdik ama nasip olmadı. Burada bir hayırsever vatandaşımız sağ olsun, gece hürmetine Allah birini bin etsin, çok güzel bir cami inşa etti. Sadece cami yapmadı, sergi alanları, fuaye alanları, atölyeleri olan bir kompleks şeklinde gerçekten rol model bir cami inşa etti. O caminin bir tarafında da bir kız Kur'an kursu yapmak istediğini ifade etti. Bu Pendik Meclisi'ne geldiğinde CHP'li arkadaşlarımızın 'ret' oyuyla mesele buraya geldi." diye konuştu.

CHP'li üyelerin, en azından müzakere etme konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini anlatan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Maalesef bugün o bölgenin, caminin yanındaki alanın, Kur'an kursu olarak yapılması talebi CHP oylarıyla reddedildi. Şimdi böyle bir meseleyi biz siyaset üstü olarak görmek isterdik ama 'Burası bir vakıf ve derneğe verilebilir endişesi taşıdığımız için hayır diyoruz.' şeklinde bir gerekçe gösterildi. Burası zaten resmi olarak dini tesis alanı olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı marifetiyle resmi Kur'an kursu yapılmak zorunda. Herhangi bir vakıf veya derneğe tahsisi mümkün değil."

Türkyılmaz, CHP'li Meclis üyelerinin, Kur'an kursuna karşı ikinci gerekçe olarak bölgede park alanına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "O bölgenin aşağısında İBB'nin Kent Yaşam Vadisi var. Hemen yanında Pendik Korusu var. Caminin arkası Yaşam Vadisi'ne komşu. Yukarıya çıkıyorsunuz, 500 metre ileride Aydos Dağı'nın etekleri, Sultanbeyli Belediyesinin tesisleri var. Pendik'te hatta İstanbul'da yeşil alana en az ihtiyaç duyulan bölgeden bahsediyoruz." diye konuştu.

Bahçelievler Belediyesinden örnek veren Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdü:

"Bahçelievler'de ne yaptık? Bir Cemevi için belediye başkanımız (Hakan Bahadır), bir eğitim alanını, Milli Eğitim Bakanlığının 'olumsuz' görüşüne rağmen sosyal kültürel tesis alanına aldı, daha sonra Cemevi'ni bizzat kendilerinin yapacağını da ifade etti. Ben burada böyle bir mukayese yapmaktan bile hicap duyuyorum ama bu meselelere bakış açımız eşit mesafede olmak zorunda. Şimdi bu dosyada, gerçekten Kur'an kursu meselesine nasıl, ne gerekçeyle 'hayır' verdiniz, anlamak mümkün değil."

"Özel mülk satın alarak da caminin kız Kur'an kursunu yapabilir"

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Onur Uğurdan, Pendik'te geçen ay bir camiye ilişkin imar komisyonuna gelen raporu ile aynı ilçede yine camiyle ilgili başka bir dosyayı da oy birliğiyle geçirdiklerini kaydetti.

Bir hayırseverin bölgede cami yaptığını ve yanında da müştemilatı olduğunu anlatan Uğurdan, "Bir de (caminin) yan tarafında boş bir arazi vardı. Bu boş araziye bir Kur'an kursu yapılma talebi vardı. Biz de o gün (Pendik) ilçe meclisinde, 'Kurtköy'ün, Çamlık'ın otoparka, parka ihtiyacı var. Hayırsever vatandaşımızın hayrını Allah yine kabul etsin ama burada 100 milyon liralık bir cami yapmış, çok ciddi bir şekilde parasını, pulunu oraya vakfetmiş. Bunun (boş arsa) yerine özel mülk satın alarak da caminin kız Kur'an kursunu yapabilir. dedik." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Pendik Belediye Meclisinde aykırı bir teklif sunduklarını, bunun kabul edilmediğini dile getiren Uğurdan, dosyanın İBB'ye geldiğini, taleplerini burada da yenilediklerini ve İBB İmar Komisyonu'nun kendi talepleri doğrultusunda dosyanın geçirilmesini uygun gördüğünü belirtti.

"Bu konudaki tutarsızlığınız ve samimiyetsizliğiniz bu dosyaya geçmiştir"

Tekrar söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, o bölgede park ihtiyacının olmadığını, CHP'li Uğurdan'ın da bunu çok iyi bildiğini söyledi.

Başkanvekili Gümüşdağ'ın, araya girerek, hayırseverin caminin çevresinde bir yerde özel arsa almasını söylemesi üzerine Türkyılmaz, "Oy birliğiyle geçirmemiz gereken bir dosyaydı. Neyi kastettiğimi gayet iyi biliyorsunuz, bana kelime oyunu yapmayınız. Bu meselede, siyasi rövanş yapıyorsunuz, kamuoyu bunu bilsin, Pendikliler bunu bilsin. Bölgede kapı kapı dolaşıp bu meseleyi anlatacağım. Video çekip anlatacağım, caminin önüne gidip anlatacağım. Maalesef bu konudaki tutarsızlığınız ve samimiyetsizliğiniz dosyaya geçmiştir." diye konuştu.

Gümüşdağ, "İbadethaneler hepimizin kutsalıdır. Bunu burada siyasi rövanşa dönüştürmeyin." ifadelerine yer verdi.