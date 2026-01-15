İBB Meclisinde kentteki barajları hangi kurumun yapması gerektiği tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, şehre içme suyu sağlayan barajların "Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından mı, yoksa belediyeler tarafından mı?" yapılması gerektiği konuşuldu.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Gümüşdağ, şehre içme suyu sağlayan barajların "DSİ tarafından mı, yoksa belediyeler tarafından mı?" yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuda, 73 yıl önce yapılan "6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"daki maddeye bakıldığını dile getiren Gümüşdağ, yeni kanunla beraber büyükşehir ayrımı yapıldığını iddia etti.

Çok uzun olan kanunu yapay zekaya gönderdiğini, böylece İSKİ'yle ilgili ilişkilerini sorduğunu aktaran Gümüşdağ, "2560 Sayılı İSKİ Kanunu ve 1053 Sayılı Kanun'da İstanbul'da suyu işleten kurumun görevleri... DSİ'nin yaptığı barajlardan suyu teslim almak. 'İçme suyu arıtma tesislerini işletmek, şehir içi ana isale hatları, depolar, şebeke boruları, abonelere suyu ulaştırmak, su faturaları tahsil etmek, DSİ'nin yaptığı baraj bedellerini taksitlerle geri ödemek.' diye maddesinde yazıyor." ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir belediyesinin en önemli görevlerinden birisi, içme suyu barajlarını yapmak ve vatandaşa bu suları ulaştırmak"

Bunun üzerine söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 2004 yılında çıktığını dile getirdi.

Bu kanunun 7. maddesinin "büyükşehir belediyesinin görev ve yetkilerini" düzenlediğini aktaran Kaynar, "R bendinde, 'Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.' yazıyor. Büyükşehir belediyesinin en önemli görevlerinden birisi, içme suyu barajlarını yapmak ve vatandaşa bu suları ulaştırmaktır. Bu, Büyükşehir Belediyesi açısından sadece bir yetki değil, görev ve sorumluluktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İBB Başkanı seçildiğinde onlarca baraj yaptığını vurgulayan Kaynar, şunları kaydetti:

"İstanbul'u, 1994 yılı öncesinde yaşadığı o susuzluk sıkıntısından kurtarmıştır. Daha sonra bununla da yetinmeyip İstanbul'un geleceğe yönelik su problemi de yaşamaması adına Melen Projesi gibi 230 kilometre uzaktan İstanbul'a su getirmiştir. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi hem yetkilidir hem görevlidir hem de sorumludur. Bunu başka birisine atmaya gerek yok. O zaman Cumhurbaşkanımız, hiçbir mazerete sığınmaksızın bunları yapmıştır. O zamanki partimiz Refah Partisi iktidarda değildi. Belediye Başkanımız iktidar partisinin belediye başkanı değildi ama buna rağmen, bütün zor imkanlara, sıkıntılara rağmen İstanbul'un su sorunlarını çözmüştür."

"Onun dışında bir görev yapma şansım yok"

Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ ise kanunsuz bir işlem yapmadıklarını savundu.

Kanunun açık ve net olduğunu anlatan Gümüşdağ, "Ben size kanunu vereceğim. Savunma refleksiniz normaldir. Kanun, tanımlamış, görevler belli, net. Kim ne yapacak? Benim onun dışında bir görev yapma şansım yok." dedi.