İBB Meclisinde Kamu Kaynakları Üzerine Tartışma

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İBB Meclisi'nde bazı kişilerin kamu kaynakları üzerindeki kişisel ve siyasal fayda temelli tasarrufta bulunduğu iddiaları değerlendirildi. AK Parti'li Meclis Üyesi, belediyede yapılan atama ve görevlendirmelerin objektif kriterlere dayanıp dayanmadığını sorguladı. Soru önergesi oy birliğiyle reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediye iştiraklerinde görevlendirilen bazı kişilerin, kamu kaynakları üzerinde kişisel ve siyasal fayda temelli tasarruflarda bulundukları iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Murat Özden, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kamu kaynaklarının belirli kişi ve şirketler lehine yönlendirildiğinin, ihale süreçlerine müdahale edildiğinin, taşeron seçimlerinin merkezi bir yapı üzerinden yürütüldüğünün, kaynak kullanımında siyasi ve şahsi ilişkilerin belirleyici olduğunun ileri sürüldüğünü söyledi.

Belediye iştiraklerinde görevlendirilen bazı kişilerin, kamu kaynakları üzerinde kişisel ve siyasal fayda temelli tasarruflarda bulunduklarına dair ciddi iddiaların kamuoyunu meşgul ettiğini belirten Özden, "Soruşturma dosyalarında yer alan tanık beyanlarında, İstanbul'daki Boğaziçi öngörünüm bölgesi dahil olmak üzere bazı kritik alanlardaki yapı ve işletmelerin denetim süreçlerinin siyasi etkiyle yönlendirildiğini ve hukuki gerekliliklerin göz ardı edildiği de belirtilmektedir." diye konuştu.

Özden, soru önergesinde şunları kaydetti:

"2019 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yapılan atama ve görevlendirmelerde hangi objektif kriterler esas alınmıştır? Üst düzey pozisyonlar için bağımsız ve liyakate dayalı bir değerlendirme sistemi işletilmiş midir? Belediyeye bağlı iştiraklerce yapılan ihalelerin ne kadarı Beylikdüzü merkezli firma ve kişilere verilmiştir? Bu firmaların belirlenmesinde hangi yöntemler ve değerlendirme süreçleri kullanılmıştır? Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan ve kamuoyunda adı geçen otel ve benzeri yapılara yönelik olarak, 2019'dan bu yana kaç denetim gerçekleştirilmiştir? Bu denetimlerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir? Tespit edilen hususlar hakkında hangi işlemler uygulanmıştır? Belediye iştiraklerinde yapılan ödeme planlarının geciktirilerek ya da yönlendirilerek komisyon ve kişisel menfaat ilişkilerine dönüştürüldüğü yönündeki iddialarla ilgili herhangi bir teftiş, denetim veya soruşturma süreci yürütülmüş müdür?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle reddedildi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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