İBB Meclisinde "İstanbul Senin" uygulamasıyla toplanan kişisel veriler tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, "İstanbul Senin" mobil uygulamasında toplanan kişisel verilerin amacına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun kullanılmadığı iddiası gündeme geldi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Kütük, İBB'nin "İstanbul Senin" isimli mobil uygulamasında, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve güvenliği konularında kamuoyunda endişeler oluştuğunu söyledi.

Kamuoyuna yansıyan çeşitli iddiaların uygulama kapsamında toplanan verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yeni soru işaretlerini gündeme getirdiğine dikkati çeken Kütük, "Bu kapsamda, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliği ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması adına İBB'ye şu soruları yöneltiyoruz: İstanbul Senin uygulaması hangi kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve kolay erişimi amacıyla geliştirilmiştir? Uygulamanın temel işlevleri ve hedefleri nelerdir? Bu uygulama aracılığıyla toplanan kullanıcı verileri nelerdir? Söz konusu veriler hangi sistem altyapılarında korunmakta, ne kadar süreyle saklanmakta ve hangi kurum ya da kuruluşlarla paylaşılmaktadır?" ifadelerini kullandı.

Kütük, basına yansıyan ve kamuoyunda tartışılan veri güvenliği iddialarına ilişkin ise şu soruları yöneltti:

"İBB veya ilgili iştirakleri tarafından yürütülen herhangi bir iç denetim, inceleme ya da idari süreç bulunmakta mıdır? Söz konusu verilerin herhangi bir şekilde kamu hizmeti dışında yönlendirme, analiz veya iletişim çalışmaları amacıyla kullanıldığına dair herhangi bir tespitte bulunulmuş mudur? Uygulama kapsamında yürütülen süreçlerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) tam uyum sağlandığını temin etmek adına ne tür sözleşmeler, taahhütnameler veya teknik denetimler devreye alınmıştır? Kamuoyunda oluşan güven zedelenmesinin giderilmesi ve dijital kamu hizmetlerinde şeffaflığın artırılması adına İBB tarafından veri güvenliği, kullanıcı mahremiyeti ve dijital etik konusunda alınan güncel önlemler nelerdir?"

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, bunun üzerine söz alarak, meclis üyesinin sorduğu soruların yanıtının önemli olduğunu söyledi.

Özcan, "İBB, bu konuda gerekli resmi açıklamayı yaptı. Verilerin bir başka kurumla paylaşılması gibi bir konunun olmadığını ifade etti. Biz de burada bunları açıklamış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'nin hafriyat işlerinde 1,5 milyar lira zarara uğratıldığı iddiası

Soru önergesi veren AK Parti'li Meclis Üyesi Murat Şahin ise İBB ve iştirak şirketlerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında kamuoyuna tanık beyanları ve soruşturma dosyalarındaki ifadelerin yansıdığını söyledi.

Şahin, "Belediyeye ait hafriyat ve döküm işlerinin, rekabet koşullarını ve kamu yararını ortadan kaldıracak biçimde belirli kişi veya şirketlere yönlendirildiği, bu alanda piyasa dışı bir tekel yaratılarak fahiş fiyat uygulamaları üzerinden gelir elde edildiği ve belediyenin bu yöntemle aylık yaklaşık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığı, orman arazilerinin işgal edildiği, naylon faturalarla gelirlerin belediye dışına aktarıldığı, belediyeye ait şirketler üzerinden belirli tedarikçilere bağımlılık yaratıldığı ve bu yapıların sistematik şekilde çalıştığı iddia edilmektedir. Bahse konu uygulamaların, yalnızca münferit işlemlerle sınırlı kalmayıp kurumsal bir yapı halinde organize ve sürekli biçimde yürütüldüğü ifade edilmektedir." diye konuştu.

Bu kapsamda İBB'ye bazı sorular sorduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İBB ve bağlı iştiraklerinin hafriyat ve döküm sahalarına ilişkin yetkilendirme, ruhsatlandırma ve gelir toplama işlemleri son 5 yıl içinde hangi yöntemlerle yürütülmüştür? Bu alanda faaliyet gösteren kişi ve firmalar nasıl belirlenmiştir? Hafriyat ve döküm faaliyetlerinde herhangi bir kişi ya da şirket lehine rekabeti ve kamu yararını ortadan kaldıracak ayrıcalıklar tanınmaması için hangi denetim ve kontrol mekanizmaları uygulanmıştır? Söz konusu işlerden doğması gereken belediye gelirleri, usulüne uygun şekilde İBB bütçesine tam olarak aktarılmış mıdır? Gelirlerin doğrudan şahıs veya özel şirket hesaplarına yönlendirildiğine ilişkin herhangi bir inceleme veya tespit yapılmış mıdır? Naylon fatura kesilmesi, vergi kaçırılması ya da usulsüz ödeme yapılması gibi iddialar kapsamında adı geçen kişi veya şirketlerle ilgili idari, disiplin veya adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bundan sonraki süreçte benzer usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için İBB bünyesinde gelir şeffaflığını artırmak, yetki devrini denetlemek ve ihalelerde rekabeti sağlamak adına hangi yapısal reformlar, iç denetim süreçleri veya düzenlemeler devreye alınmıştır?"

Mecliste yapılan oylamada, söz konusu soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.