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İBB Meclisinde İç Denetim Sürecine İlişkin Soru Önergesi Verildi

İBB Meclisinde İç Denetim Sürecine İlişkin Soru Önergesi Verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, iç denetim sistemlerinin etkinliği ve etik süreçlerle ilgili soru önergesi verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki etik dışı yapılara karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyedeki denetim sürecine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal yapısı içinde iç denetim sistemlerinin ve etik süreçlerin etkin işlemesinin, kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve kurumsal güvenin tesisi açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Belediye personel sayısının büyüklüğü ve hizmet çeşitliliği dikkate alındığında, iç denetim, disiplin soruşturmaları ve etik kurullara ilişkin uygulamaların kamu vicdanında doğrudan karşılık bulduğunu belirten Çimen, "Son dönemde bazı yargı dosyalarında İBB çalışanlarının adlarının geçmesi, belediye içinde etik dışı yapılanmalara karşı nasıl önlemler alındığı sorusunu gündeme taşımıştır. Ayrıca Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçim döneminde kamuoyuna ilan ettiği 'Kent Anayasası' vaadinin uygulanıp uygulanmadığı, kamuoyunun aydınlatılması gereken başka bir başlıktır." diye konuştu.

Çimen, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İç Denetim Birimi aktif olarak görev yapmakta mıdır? Bu birimde kaç personel görev almaktadır ve son 3 yıl içerisinde kaç adet iç denetim raporu düzenlenmiştir?" sorusunu yönelterek, şöyle devam etti:

"Belediye bünyesinde bir Etik Kurul veya Etik Komisyonu oluşturulmuş mudur? Eğer mevcutsa bu yapının görev tanımı, karar alma usulleri ve kamuoyuna açıklanan raporların sayısı nedir? Son 3 yıl içinde İBB personeli veya yönetici düzeyinde çalışanlar hakkında başlatılmış disiplin soruşturması sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaç tanesi disiplin cezası ile sonuçlanmıştır? Belediye personeli hakkında yapılan iç soruşturmalardan kaç tanesi adli makamlara intikal ettirilmiştir? Bu kapsamda İçişleri Bakanlığına veya cumhuriyet savcılıklarına yapılan toplam bildirim sayısı nedir?"

Belediyede etik dışı davranışlara veya olası yolsuzluklara karşı hizmet veren bir ihbar hattı, çevrim içi bildirim sistemi veya benzeri bir şeffaflık aracının mevcut olup olmadığını soran Çimen, "2019 yılından bugüne, bu kanallar üzerinden kaç bildirim alınmış ve bunlardan kaç tanesi işleme alınmıştır? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçim sürecinde kamuoyuna ilan ettiği 'Kent Anayasası' vaadi kapsamında yazılı bir yönetim ilkeleri belgesi, kurumsal sözleşme veya Kent Anayasası hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa bu belge kamuoyuyla paylaşılmış mıdır ve hangi birimler tarafından uygulanmaktadır?" ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Aslan, İBB'nin devlet kurumu olduğunu, iç denetim birimi, teftiş kurulu başkanlığının da bulunduğunu, 1600 kez İBB'nin devlet tarafından teftiş edildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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