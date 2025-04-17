İBB Meclisinde 2024 yılı faaliyet raporu tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin 2024 yılı faaliyet raporu tartışıldı.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın 2024 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından, grubu bulunan siyasi partilerin başkanvekilleri söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İstanbul'un son 5 yıldır vizyon yerine reklam, hizmet yerine algı, sorumluluk yerine koltuk hesaplarıyla yönetildiğini söyledi.

İstanbul'un sadece geçmişin bir mirası değil, geleceğin de anahtarı olduğunu vurgulayan Gökkuş, "İstanbul'u yönetenlerin yolsuzlukla, usulsüzlükle, şaibeyle anıldığı bir dönemi yaşıyoruz. İstanbul'un yükü ağırdır ve bu yükü taşıyacak omuzların da temiz olması gerekir. Bu şehir, görevi basamak görenleri, makamı ganimet bilenleri, emanete hıyanet edenleri affetmez. İşte böyle bir şehirde, bir dünya başkentinde, tarihin, ticaretin ve kültürün kesişim noktasında duran bu eşsiz mirasta, belediye başkanının adının yolsuzlukla, usulsüzlükle, şaibeyle anılması elbette çok üzücüdür." diye konuştu.

Gökkuş, İstanbul'daki ulaşım sorununa işaret ederek şöyle konuştu:

"ABD menşeli araştırma şirketi INRIX'in 7 kıta, 35 ülke ve 900 şehir üzerinde yaptığı araştırmaya göre İstanbul, trafikte bekleme süresinde dünyada birinci sırada. Yılda tam 105 saat bekliyoruz. Yani yılda yaklaşık 5 günümüz trafikte beklemekle geçiyor. Yani biz İstanbullular yılı 365 gün değil 360 gün yaşıyoruz."

Kentteki otopark sorunundan bahseden Gökkuş, "İSPARK, 2005'te AK Parti döneminde kurduğumuz bu şirket, İstanbul'da kayıt dışı otopark düzenine son vermiş, modern şehircilik anlayışına uygun bir otopark kültürü getirmişti. 2013'te piyasa değeri 4 milyar avro olan İSPARK'ı aldınız, bugün yüzde 960 zam yapmanıza rağmen zarar eden bir şirkete dönüştürdünüz." ifadesini kullandı.

Gökkuş, İBB'nin ulaşım konusundaki vaatlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Mevcut İBB yönetimi, göreve gelirken ulaşım alanında tam 61 vaat verdi. Peki 6 yıl sonunda bu vaatlerin ne kadarı tutuldu? Yalnızca 7'si. Bu vaatlerin bazıları zaten AK Parti döneminde başlatılmış ve uygulanmakta olan hizmetlerdi. Bazıları ise kanunen yapılması zorunlu uygulamalardı. İstanbul'da 6 yıllık dönemin sonunda elimizde kalan tablo şu; yeni bir kilometre yol yok, yeni bir katlı kavşak yok. Kendi başlatıp tamamladığınız tek bir metro hattı yok. Modern bir otopark yatırımı yok. Tutulan söz yok. Gerçek bir ulaşım vizyonu yok. Ne var peki? Algı var, afiş var, reklam var. Vaat çok, icraat yok."

İBB'nin deprem konusunda 6 yılda yalnızca 29 bin 700 binada tarama gerçekleştirdiğini belirten Gökkuş, "O taranan binalardan sadece 318'inin acil yıkılması gerektiğini açıkladınız. Bu binaların dışarıdan müdahale edilmeden kendi kendine yıkılabilecek riski taşıdığını bildiğiniz halde kaçını yıktınız, kaçını dönüştürdünüz? İşte bu sorular cevapsız." dedi.

Gökkuş, İBB yönetiminin İstanbul'un depremiyle değil siyasetlerinin depremiyle uğraştığını söyleyerek, "Rumeli Hisarı'nda altında şehitlik olan, eğitime tahsis edilmiş konutu aldınız, köşkü aldınız, milyonlarca lira harcayarak İstanbullulara hizmet etmesi gereken bir köşkü lojman yaparak şehrin güvenliğini değil kendi deprem güvenliğinizi ve konforunuzu öncelediniz. Sayın İBB Başkanı konforuna çok düşkünse aynı bölgede şirketine ait kamuoyunda da çok tartışılan, değerinin de 1,5 milyar olduğu iddia edilen 3 adet villası var, oraya taşınabilirdi. Belediye bütçesinden acil kamulaştırmayla 156 milyon lira kamulaştırma bedeli ödenerek villaların manzarası açıldı." diye konuştu.

Belediye bütçesinden söz eden Gökkuş, şunları kaydetti:

"2022'de 5 milyar lira olan bütçe açığı, 2023'te yüzde 213 artarak 16 milyar liraya, 2024'te ise tam 59 milyar liraya ulaştı. Bu tablo İstanbul'un değil yönetim zafiyetinizin bilançosudur. İBB bugün tarihinin en büyük bütçe açığını vermektedir. Gelirlerinizin yüzde 87'si hala merkezi hükümetten geliyor. Hani 'Engelleniyoruz.' diyordunuz ya. Madem bu kadar para harcandı, peki bu paralar nereye gitti?"

Gökkuş, İstanbulluların hizmet görmediğini ifade ederek, "Yol görmedi, ray görmedi, asfalt görmedi ama ne gördü? Afiş gördü, billboard gördü, sözde etkinlik gördü. Paralar hizmete değil algıya harcandı ve bugün artık kamuoyunun da net biçimde bildiği gibi en büyük yolsuzluk iddiaları da işte bu harcama kalemlerinde, reklam, medya ve basın-yayın üçgeninde dönüyor. Milyarlarca liralık bütçenin büyük bir kısmı ne tesadüfse hizmetin değil reklamın olduğu yerlere aktarıldı." diye konuştu.

Milletin her şeyin farkında olduğunu söyleyen Gökkuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama millet şunu çok net görüyor; para kulelerini dikenler sizin adamlarınız, CHP'li, görüntüsünü çekip servis edenler CHP'li... Delegenin satın alındığını söyleyenler CHP'li, satın alınan delege CHP'li... Bu iddiaları biz mi gündeme getirdik? İstanbullunun kişisel verilerini satan CHP'li, maaşıyla orantısız bir şekilde lüks villada oturan CHP'li... Bunu size sormayalım mı? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor."